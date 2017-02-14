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Medya

Orhan Pamuk: Ne yazık ki doğru; "hayır" oyu vereceğimi söyledim, röportaj Hürriyet'te yayımlanmadı!

"Kararımı gerekçeleriyle açıkladım"

14 Şubat 2017 19:01

Hürriyet gazetesinin, Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'e verdiği söyleşiyi yayımlamadığı Orhan Pamuk, “Haber ne yazık ki doğru” dedi. 

Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk ve tek yazarı Orhan Pamuk, T24'ün, referandumda "hayır" diyeceğini açıkladığı söyleşinin Hürriyet'te yayımlanmadığı haberi için kısa bir açıklama yaptı. Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel’in "kendisiyle güzel ve uzun bir röportaj yaptığını" söyledi. Pamuk, Sansür ve Otosansüre Karşı Susma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Çamlıbel’in referandum hakkında fikrini sorduğunu" belirterek, “Ben de hayır oyu vereceğimi söyledim ve kararımı gerekçeleriyle açıkladım. Haber ne yazık ki doğru. Sonunda röportaj yayımlanmadı” ifadesini kullandı.

T24'ün aldığı bilgiye göre, Kanal D Spikeri İrfan Değirmenci'nin "hayır" açıklaması nedeniyle Doğan Medya Grubu'ndan atılmasının büyük bir tartışma yarattığı sırada gazete içinde yapılan değerlendirmede Orhan Pamuk'un Hürriyet'e verdiği söyleşinin yayımlanmamasına karar verildi.

Kararın ardından Hürriyet'te her hafta başında 'Yüz Yüze Pazartesi' başlığıyla yayımlanan Cansu Çamlıbel'in söyleşi sayfası bu hafta yayına girmedi.

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