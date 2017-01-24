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Yaşam

Onur Özbizerdik'in eski sevgilisi ifade değiştirdi: Tehdit ettiği için doğruyu söyleyemedim; burnumu o kırdı

Alınan beyanların ardından mahkeme duruşmayı erteledi

24 Ocak 2017 16:17

Eski sevgilisi Melis Ç.'yi dövdüğü iddiasıyla yargılan Onur Özbizerdik davasında yeni gelişme. Mahkemede tekrar ifade veren Ç.'yi, Özbizerdik’in kendisini tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söylemediğini, karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu söyledi. Ç., burnunu da Özbizerdik’in kırdığını söyledi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik hakkında eski sevgilisi Melis Ç.'yi darp ettiği iddiasıyla 6 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Melis Ç., Özbizerdik’in kendisin dövdüğünü belirtmiş ancak şikayetçi olmamıştı.  

"Beni tehdit etti, mahkeme doğruyu söyleyemedim"

Davanın bugün görülen 4. duruşmasına katılan mağdur Melis Ç., ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. Karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu söyleyen Ç., "Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Karakoldaki ifademin olayla ilgili doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Ben olay sırasında yere düşmedim. Düşme sonucu yaralanmadım. Burnumu Onur kırdı" dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme duruşmayı erteledi. 

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