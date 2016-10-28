Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik yine tahliye edildi

Polise mukavemetten tutuklu bulunan ünlü kabadayı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

Hürriyet'in haberine göre, 25 Eylül'de Beşiktaş’ta ünlülerin gittiği bir eğlence mekanında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Adil Serdar Saçan’ı darp ettiği, olay yerine gelen polislere de saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Onur Özbizerdik, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Polise verdiği ifadede "Alkollüydüm ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyen Özbizerdik, mahkemece tutuklanmıştı. Özbizerdik bugünkü duruşmasında tahliye edildi.