Adil Serdar Saçan'ı yumruklayan Onur Özbizerdik: Eyüp Sultan'a gidip tövbe edeceğim

Ünlü kabadayı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darp ettiği ve mekana gelen polislere mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı. ‘Görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine ifade veren Onur Özbizerdik "Ben Eyüp Sultan Camii'ne giderek içkiye tövbe edeceğim. Silaha zaten tövbe etmiştim" dedi. İfadesinde Adil Serdar Saçan'a vurmadığını, mekanda çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığını söylediği ileri süren Özbizerdik'in, "Daha sonra alkol almaya devam ettim. Yaklaşık 4-5 dakika sonra bir grup gelerek üzerime çullandılar. Bu kişilerin üzerinde polis kıyafeti ve telsizleri yoktu" dediği öğrenildi. Mekanın dışına çıkarıldığını ve burada kimseye saldırmadığını söyleyen Özbizerdik'in, kimseye silah çekmediğini ve 6 aydır da silah taşımadığını söylediği kaydedildi.



‘Eşim kanser, çocuklarıma bakmam lazım…'





Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, “eşinin kanser hastası olduğunu ve ABD'de tedavi gördüğünü” belirten Özbizerdik'in 2 çocuğuna bakmak için salıverilmeyi talep ettiği öğrenildi. “Polise karşı oldukça saygılı olduğunu ve rahmetli dedesinin kendisine 'Bekçi bile görseniz önünüzü ilikleyin' dediğini” aktaran Özbizerdik'in olay günü alkollü olduğunu ancak böyle bir şey yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Özbizerdik'in hakime, "Ben, Eyüp Sultan Camii'ne giderek içkiye tövbe edeceğim. Silaha zaten tövbe etmiştim" diyerek salıverilmesini talep ettiği kaydedildi.

Polise mukavemetten tutuklandı

İstanbul Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin ardından Özbizerdik'in, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.





Onur Özbizerdik kimdir?

Onur Özbizerdik'in annesi Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç, babası ise Adanalı bir gece kulübü işletmecisi İhsan Özbizerdik. Annesi Uğur Kılıç, İhsan Özbizerdik'ten boşandıktan sonra bir diğer karanlık isim olan Alaattin Çakıcı ile evlendi.

Annesi 9 yaşında silah kullanmayı öğrenmişti

Uğur Kılıç, erkek egemenliğindeki bu karanlık camiada bile saygı duyulan, 9 yaşından beri çok iyi silah kullanan bir kadındı. Alaaddin Çakıcı ile çeşitli sebeplerden anlaşmazlıklara düştüler. Giderek gerilen ilişkileri 1994 yılının kasım ayında noktalandı. Tek celsede boşandılar. Fakat Alaaddin Çakıcı ve Uğur Kılıç arasındaki gerginlik, sürmekte olan bazı davalarda Uğur'un tanıklık yapacak olmasından dolayı devam etti.

Annesi gözleri önünde vuruldu, o gün Onur’un doğum günüydü

İddiaya göre Çakıcı, Uğur Kılıç'a son kez görüşme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Uğur Kılıç, buluşma yerine geldiğinde Çakıcı'nın şoförü tarafından vuruldu. Kendi silahına davranma fırsatı bile bulamadan 3 kez kurşunlanan Uğur Kılıç, olay yerinde can verdi. Annesi öldürülürken Onur Özbizerdik oradaydı ve o gün Onur'un doğumgünüydü. Tüm bu olaylara şahit olan Onur Özbizerdik 13 yaşındaydı.

İlk suçunu 15 yaşında işledi

Onur Özbizerdik, Alaaddin Çakıcı'ya yıllar sürecek bir kin güdecekti. Bu olaydan 2 yıl sonra ilk suçunu işledi. Aracını düzgün parketmediği' sebebiyle Acar Ünal'ı vurduğunda 15 yaşındaydı. Onur Özbizerdik bu olaydan sonra herhangi bir ceza almadı. Çünkü Ünal Acar, şikayetçi olmamıştı…

Güvenliği cinsel organından vurdu

16 Yaşına geldiğinde ise kendisini gece kulübüne almayan güvenlik görevlisini cinsel organından vurdu. Onur Özbizerdik, bu olaydan sonra da herhangi bir ceza almadı. Birkaç yıl sonra ise üvey babası Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi, amcası Gencay Çakıcı'yı öldürtmek istedi. Bu olaydan sonra tutuklanan Onur Özbizerdik; "benim derdim Alaaddin Çakıcı ile, akrabalarıyla işim olmaz" açıklamasında bulundu.

2005 Yılında "küçük babaların kanlı çatışması" olarak basında yer bulan, pek çok kişinin öldüğü olaya adı karıştı. Bu olaydan hemen sonra yurtdışına kaçtı fakat yakalandı ve yeniden tutuklandı. Elbette ki kısa süre sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Sedat Peker’in manevi oğlunu vurdu

2013 Yılında Sedat Peker'in manevi oğlu Olgun Peker'i vurdu. Bir barda oturup sohbet etmekte olan ikilinin arasında bilinmeyen sebeplerden tartışma çıkınca, görgü tanıklarının ifadesine göre Onur Özbizerdik, Olgun Peker'i bacağından vurdu. Fakat Olgun Peker "beni vuranı görmedim" diyerek Özbizerdik'ten şikayetçi olmadı.

Lakabı “Küçük baba”

"Babalık" mirası, dedesinden torununa geçmişti. Camiada adı "Küçük Baba" olarak geçiyordu. Son vukuatı ise kız arkadaşını hastanelik etmesi oldu. Son vukuatı ise kız arkadaşını hastanelik etmesi oldu. Hapisten çıktığı gün kız arkadaşını, kendisinden şikayetçi olması sebebiyle döven ve öldürmekle tehdit eden Özbizerdik, gene serbest kaldı. Çünkü kız arkadaşı şikayetini geri çekti.