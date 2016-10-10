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Yaşam

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'e 6 yıl hapis cezası

Özbizerdik, İstanbul Tarabya'daki otelde karıştığı bir olayla ilgili 5 yıl 8 ay hapis cezası aldı

10 Ekim 2016 12:56

Ünlü kabadayı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, İstanbul Tarabya'daki otelde karıştığı bir olayla ilgili 5 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Hürriyet'in haberine göre, bir yakınının nikâhı için İstanbul Trabya'daki bir otele giden Ahmet Ozan Özalp, arkadaşlarıyla lobide otururken iddiaya göre Onur Özbizerdik'in "O tespihi kaldır, cebine sok çabuk" uyarısıyla karşılaştı. 

Özbizerdik üzerindeki silahı gösterince, Özalp resepsiyon görevlisine "İçeri neden silahlı kişiler alınıyor?" diye sordu. Bunun üzerine Özbizerdik, silahını ateşledi ve Özalp topuğundan iki kurşunla vuruldu.

Savcılık olayla ilgili 11 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırladı. Özbizerdik'in, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı 'kasten yaralama, mala zarar verme ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" davasının mayıs ayında karara bağlandığı ortaya çıktı. Mahkeme, Özbizerdik'i toplam 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Özbizerdik, son olarak İstanbul Emniyet'in eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürür Adil Serdar Saçar'a gece kulübünde saldırdığı şiçin 26 Eylül'den beri tutuklu bulunuyor.

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