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Politika

Onanç: CHP'de benim gibi düşünenler var ama yönetimi etkileyemiyoruz

Gülseren Onanç: Bazı söylemlerimin Parti Meclisi’ndeki bazı arkadaşları rahatsız ettiğini biliyorum. Bu yüzden Parti Meclisi toplantılarında epey saldırıya da maruz kaldım

21 Nisan 2013 12:09

CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Gülseren Onanç "Benim gibi düşünenlerin parti içinde ciddi bir ağırlığı var, ancak ne yazık ki parti yönetimini ve genel merkezin söylemlerini etkileyemiyoruz" dedi.

Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar’a konuşan Gülseren Onanç istifasına ve CHP’de yaşananlar hakkında konuştu.

"Ben politikada yeniyim" diyen Onanç şunları söyledi:

"Doğru bildiğimi olduğu gibi söylüyorum. Bazı söylemlerimin Parti Meclisi’ndeki bazı arkadaşları rahatsız ettiğini biliyorum. Bu yüzden Parti Meclisi toplantılarında epey saldırıya da maruz kaldım. Ancak saldırılar var diye doğru bildiğimden vazgeçmek, hem kendime hem partiye haksızlık olurdu. O yüzden de konuşmaya devam ettim. Benim gibi düşünenlerin parti içinde ciddi bir ağırlığı var, ancak ne yazık ki parti yönetimini ve genel merkezin söylemlerini etkileyemiyoruz. Doğrultu tayininde de etkili olamıyoruz."

 

'CHP katkı sunmalı'

 

Onanç, Türkiye’nin kaderini etkileyecek bu süreçte CHP’nin dışarıda kalmaması gerektiğini belirterek “Kendi yaklaşımımızı açık ve net olarak ortaya koyalım, aktif politika üretelim, sürece yapıcı yaklaşalım, katkı sunalım” diye konuştu.

Onanç sözlerini “Parti Meclisi’nden istifa etmedim. Partimden de istifa etmeyi düşünmüyorum. CHP’nin temel değerlerine inanıyorum. CHP dışında bir yerde politika yapmayı düşünmüyorum” diye sürdürdü.

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