Gülseren Onanç: CHP çözüm sürecinin parçası olacak

Parti tabanlarının çözüm sürecini desteklediğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç, "Bütün örgütlerimiz bu sürecin birer parçası da olacaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç, partilerinin tabanının yüzde 65'inin çözüm sürecini desteklediğini söyledi.

Onanç, CHP Malatya İl Başkanlığında partililerle yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin startını vermek üzere Malatya'ya geldiğini belirtti.

Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda politika yaptıklarını dile getiren Onanç, "Belediye başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, kadın ve gençlik örgütüyle değerlendirmeler yaptık. 2014 yerel seçimlerinde 'daha çok belediyeyi nasıl kazanabiliriz ' üzerine stratejiler geliştiriyoruz" dedi.

Çözüm sürecine değinen Onanç, şunları söyledi:

"CHP, bir sosyal demokrat parti olarak, prensipleri gereği Kürt sorununu sahiplenmiş ve soruna çözüm yolları üreten bir partidir. Bunu, parti politikası olarak oluşturmuş ve iktidarları çeşitli yasa teklifleriyle yönlendirmiştir. Özellikle 21 Mart nevruzundan bugüne kadar geçen süreci, en azından önemli bir başlangıç olarak algılıyoruz. Silahların susmasıyla başlayan süreci, çok önemli bir başlangıç olarak algılıyoruz. Bundan sonra çok önemli şekilde demokratikleşme süreci yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Burada da parlamentonun en güçlü, en etkin organ olması gerektiğine inanıyoruz."

Parlamentonun ülkeyi demokratik bir reform sürecine sokmasını istediklerini belirten Onanç, "Kürt sorununa çözüm sürecini tüm parlamentonun katılacağı, parlamentoda kurulacak bir komisyonun, Akil İnsanlar Heyeti'nin götürmesini hedeflemiştik ancak durum böyle gitmiyor. Çözüm süreci şu anda iki parti arasında ve bir bilinmezlikle devam ediyor. Bu sürece desteğimizi devam ettireceğiz. Bütün örgütlerimiz bu sürecin birer parçası da olacaktır" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Malatya'da barış süreciyle ilgili ne tür tespitlerde bulundunuz " şeklindeki sorusuna Onanç, "Malatyalıların barış süreciyle ilgili olumlu tepkileri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının yani 'CHP'ye oy verdim' diyenlerin yüzde 65'i barış sürecini destekliyor. Bu, çok önemli bir orandır. Sürecin neler içerdiğini bilmediği halde, bu sürecin barışa evrilmesi gerektiğine inanan bir CHP var. Bunun da CHP'nin sosyal demokrat tabanının barışa açlığının bir göstergesi olduğuna inanıyorum" yanıtını verdi.