CHP'li Gülseren Onanç istifa etti!

'CHP tabanının yüzde 65'i barış sürecini destekliyor' açıklaması parti içinde tartışma yaratan Gülseren Onanç, CHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etti. Parti yönetiminde ''yenililkçi'' kanadı temsil eden isimlerden olan Onanç'ın, CHP tabanının barış sürecini desteklediği yolundaki açıklaması üzerine diğer Genel Başkan yardımcıları Haluk Koç, Adnan Keskin ve Gürsel Tekin'in ''Bizim öyle bir anketten haberimiz yok'' açıklamalarına hedef olmuştu. Onanç, partinin altı okundan biri olan ''devrimcilik'' ilkesi için ''CHP'nin devrimci bir parti olduğuna inanmadığını'' söylemişti.

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Onanç'ın istifasını, ''Açıklamalarınız partiyi zor durumda bırakıyor'' dediği öne sürülen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da istediği iddia edildi, ancak bu bilgi resmen teyit edilmedi.

Gülseren Onanç, geçen hafta yaptığı 'CHP barış sürecini destekliyor' açıklamasıyla dikkat çekmişti. Onanç, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının, yani 'CHP'ye oy verdim' diyenlerin yüzde 65'i barış sürecini destekliyor. Bu, çok önemli bir orandır. Sürecin neler içerdiğini bilmediği halde, bu sürecin barışa evrilmesi gerektiğine inanan bir CHP var" sözleriyle parti içinde tartışma yaratmıştı.

Gülseren Onanç ne demişti...

Gülseren Onanç kimdir?

Gülseren Onanç, 1965’te Mardin’de doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi’nden 1987 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Bir yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştıktan sonra Michigan State Üniversitesi’ne gitti. Ancak bir hocasının yönlendirmesi ile uluslararası pazarlama konusunda MBA derecesi aldı.

1991 yılında mezun olduktan bir ay sonra aldığı iş teklifiyle Eczacıbaşı’nın Rusya operasyonunda Satış Pazarlama Müdürü görevini üstlendi. Eczacıbaşı’nın jenerik ilaç pazarında marka yaratmasına, eczane zinciri kurmasına ve Rusya Cumhuriyeti’nin ilk yabancı şirketlerinden birisinin kurulmasına öncülük etti. Türkiye’ye döndükten sonra Balsu ve Ferrero şirketlerinde genel müdürlük ve ülke temsilciği yaptı. Çok sayıda marka geliştirdi.

2000 yılında aldığı girişimci olma kararının ilk hayata geçtiği şirket teknoloji ve pazarlama konularında hizmet veriyordu. Bu başlangıç sonunda 2003 yılında Ticketturk’ü kurdu.

Aynı yıl Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) kurucuları arasında yer aldı. 2007′de KAGİDER Başkanı oldu. Kadın hareketine iş kadınlarının desteğini sağlamayı hedefledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin önemine vurgu yapan Gülseren Onanç, bu yolda farklı projeler gerçekleştirdi. 2008’de KAGİDER Brüksel Ofisi’nin kurulması, Türkiye’nin AB müzakere sürecine katkıda bulunmak üzere düzenlenen toplantılar ve lobi faaliyetleri bu projeler arasında yer aldı.

Onanç, KAGİDER Başkanlığı süresince kadının bütünsel güçlenmesinin önemine inanarak, kadının işgücüne katılımın önündeki engelleri kaldırmak üzere politika önerileri geliştirdi, lobi faaliyetleri yaptı. TBMM Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulmasında aktif rol aldı. Kadın girişimcileri desteklemek üzere eğitim programları, yerel ve uluslararası toplantılar organize etti. Bankalarla çalışıp kadın girişimci kredilerinin verilmesini sağladı. Türkiyeli kadın girişimcilerin bölgenin en aktif kadın girişimcileri olmaları yönünde çaba gösterdi.

2009′da yeniden derneğin başkanı seçilen Onanç, bu görevini 2010 sonunda, CHP Parti Meclisi’ne seçilince bıraktı. CHP yönetiminde ''yenilikçi'' kanadı temsil eden isimler arasında yer alan Onanç, ulusalcı kanadın tepkilerine hedef oluyordu.