CHP’de Onanç istifasına karşılık Dilek Akagün Yılmaz disiplinde

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP’de Dilek Akagün Yılmaz disiplin mekanizmasını ilk işleten isim oldu. CHP Grup Yönetim Kurulu, genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’yu ajanlıkla suçlayan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz için ilk kez işletilmiş oldu. Oy çokluğu ile karar çıktı. “Parti Suçlarını” düzenleyen 70.madde kapsamında değerlendirildi. Bundan sonra, Grup Disiplin Kurulu toplanacak.

CHP’de parti içindeki ulusalcı – yenilikçi kutuplaşmasını derinleşiyor. MYK üyesi Gülseren Onanç’ın istifasının yankıları bitmeden, basına kapalı grup toplantısında Sezgin Tanrıkulu’yu ‘ajan’ olmakla suçlayan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, disiplin kuruluna sevk edildi. CHP Grup Başkanvekilleri ve üyelerin katılımıyla Grup Yönetim Kurulu toplanmasının ardından Yılmaz'ın, CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Yılmaz kararın CHP için tarihi bir sürece işaret ettiğini ifade ederek ''Turnusol kağıdı olacak'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’ya ajanlıkla suçlayan dilek Akagün Yılmaz, partinin disihlin mekanizmasını da ilk işleten isim oldu. 24. Dönemde, partisine aykırı eylem ve söylemlerinden dolayı disipline gönderilen isim olmadı. Dilek Akagün Yılmaz’ın geçtiğimiz haftaki toplantıda, gurup yönetim kurulu üyelerine ‘özer dilemeyeceğine’ ilişkin sözleri bir anlamda işin bu noktaya varmasında etkili oldu. 9 kişiden oluşan Grup Yönetimi, bugünkü toplantıda, iki milletvekilinin barışmasını da değerlendirdi. Ancak, Yılmaz’ın geri adım atmayacağına ilişkin son açıklamamaları böyle bir şeyin mümkün olmadığı biçiminde değerlendirildi. Toplantıya üç milletvekili katılmadı. Katılanların oy çokluğu ile disiplin kuruluna sevkedildi. CHP tüzüğünün ‘Parti Suçlarını’ düzenleyen 70. Madde kapsamında eylem değerlendirilecek. Kınama ya da uyarı cezası görünüyor.

Kulislerde ‘bir bizden bir onlardan’ değerlendirmeleri

CHP’de sular durulacak gibi görünmüyor. Ulusalcı ile yenilikçi kanat arasında ciddi görüş ayrılıkları var. MYK’dan istifa eden Gülseren Onanç ile disiplin kuruluna havale edilen Dilek Akagün Yılmaz için ‘Bir onlardan bir bizden’ kıyaslaması yapılıyor. Ancak, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Kürt sorununa ilişkin araştırma önergesi yeni bir krizin kapısı olarak gösteriliyor.

Tanrıkulu’nun 30’un üstünde imzalı önergesi

Tanrıkulu’nun, araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesinde 30’un üstünde imza olduğuna dikkat çekiliyor. CHP Grubunda önceki gün verilen önerge bekletiliyor. Gelecek hafta Salı gününe kadar tutulacağı yönünde değerlendirmeler var. Ulusalcı kanat ‘zamanlama’ açısından doğru bulmuyor. Çünkü, AKP’nin araştırma komisyonu, üyelerinin isimlerinin genel kurulda okunmasının ardından resmen çalışmalara başlayacak.

Anayasa’da soğukluk olmuştu

CHP’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri Atilla Kart, Rıza Türmen ve Süheyl Batum arasında da soğukluk yaşanmıştı. Anayasa’nın değiştirilemez ilk üç maddesinde, ‘insan haklarına saygılı’ ifadesi ‘dayalı’ olarak değiştirilince Batum, hemen itiraz etmiş ve söz konusu maddelerde değişiklik yapılamayacağı konusunda 20’nin üzerinde milletvekili ile basın toplantısı yapmıştı.