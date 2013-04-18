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CHP’de Onanç istifasına karşılık Dilek Akagün Yılmaz disiplinde

Ulusalcı-yenilikçi kavgasında gözler genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Kürt sorunuyla ilgili 30’un üzerinde imza topladığı araştırma önergesine çevrildi

18 Nisan 2013 17:20

 

Hülya Karabağlı  / Ankara

 

CHP’de Dilek Akagün Yılmaz disiplin mekanizmasını ilk işleten isim oldu. CHP Grup Yönetim Kurulu, genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’yu ajanlıkla suçlayan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz için ilk kez işletilmiş oldu.  Oy çokluğu ile karar çıktı.  “Parti Suçlarını” düzenleyen 70.madde kapsamında değerlendirildi. Bundan sonra, Grup Disiplin Kurulu toplanacak.

CHP’de parti içindeki ulusalcı – yenilikçi kutuplaşmasını derinleşiyor. MYK üyesi Gülseren Onanç’ın istifasının yankıları bitmeden, basına kapalı grup toplantısında Sezgin Tanrıkulu’yu ‘ajan’ olmakla  suçlayan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, disiplin kuruluna sevk edildi. CHP Grup Başkanvekilleri ve üyelerin katılımıyla Grup Yönetim Kurulu toplanmasının ardından Yılmaz'ın, CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Yılmaz kararın CHP için tarihi bir sürece işaret ettiğini ifade ederek ''Turnusol kağıdı olacak'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’ya ajanlıkla suçlayan dilek Akagün Yılmaz, partinin disihlin mekanizmasını da ilk işleten isim oldu.  24. Dönemde, partisine aykırı eylem ve söylemlerinden dolayı disipline gönderilen isim olmadı.  Dilek Akagün Yılmaz’ın geçtiğimiz haftaki toplantıda,  gurup yönetim kurulu üyelerine ‘özer dilemeyeceğine’ ilişkin sözleri bir anlamda işin bu noktaya varmasında  etkili oldu.  9 kişiden oluşan Grup Yönetimi,  bugünkü toplantıda,  iki  milletvekilinin  barışmasını da değerlendirdi.  Ancak, Yılmaz’ın geri adım atmayacağına ilişkin son açıklamamaları böyle bir şeyin mümkün olmadığı biçiminde değerlendirildi.  Toplantıya üç milletvekili   katılmadı. Katılanların oy çokluğu ile disiplin kuruluna sevkedildi.  CHP tüzüğünün  ‘Parti Suçlarını’ düzenleyen  70. Madde kapsamında eylem  değerlendirilecek. Kınama ya da uyarı cezası görünüyor. 

 

Kulislerde  ‘bir bizden bir onlardan’  değerlendirmeleri

 

CHP’de sular durulacak gibi görünmüyor.  Ulusalcı ile yenilikçi kanat arasında ciddi görüş  ayrılıkları var.  MYK’dan istifa eden Gülseren Onanç ile disiplin kuruluna havale edilen Dilek Akagün  Yılmaz    için ‘Bir onlardan bir bizden’ kıyaslaması yapılıyor. Ancak,  Genel Başkan Yardımcısı Sezgin  Tanrıkulu’nun Kürt sorununa ilişkin  araştırma önergesi  yeni bir krizin kapısı olarak gösteriliyor.

 

Tanrıkulu’nun 30’un üstünde imzalı önergesi

 

Tanrıkulu’nun, araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesinde 30’un üstünde imza olduğuna dikkat çekiliyor. CHP Grubunda önceki gün verilen önerge bekletiliyor. Gelecek hafta  Salı gününe kadar  tutulacağı yönünde değerlendirmeler var.  Ulusalcı kanat ‘zamanlama’ açısından doğru bulmuyor.  Çünkü,  AKP’nin araştırma komisyonu,  üyelerinin isimlerinin genel kurulda okunmasının ardından resmen çalışmalara başlayacak.

 

Anayasa’da soğukluk olmuştu

 

CHP’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri  Atilla Kart,  Rıza Türmen  ve Süheyl Batum arasında da  soğukluk yaşanmıştı.  Anayasa’nın değiştirilemez ilk üç maddesinde, ‘insan haklarına saygılı’  ifadesi  ‘dayalı’  olarak değiştirilince Batum,  hemen itiraz etmiş ve söz konusu maddelerde değişiklik yapılamayacağı konusunda 20’nin üzerinde  milletvekili ile basın  toplantısı yapmıştı.

 

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