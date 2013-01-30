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Ömer Güney Ankara'da PKK'lılar ile mi görüştü?

Paris cinayetlerinin sorumlusu olduğu iddia edilen Ömer Güney'in 19 gün önce Ankara'da 2 kişi ile görüştüğü ve o kişilerin PKK ile bağlantısı olduğu iddia edildi

30 Ocak 2013 11:08

Paris’te üç kadının öldürülmesinden sonra cinayetleri işlediği iddiasıyla tutuklanan Ömer Güney’in cinayetlerden 19 gün önce geldiği Ankara’daki temaslarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ankara'da görüştüğü kişilerin PKK ile bağlantsı olduğu öne sürüldü.

Taraf Gazetesi muhabiri Arzu Yıldız'ın haberine göre, Paris’teki Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda 9 ocakta PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, KNK’nın Paris Temsilcisi Fidan Doğan ve gençlik örgütü üyesi Leyla Şaylemez’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Güney’in, cinayetten 19 gün önce Ankara'ya geldiğinde görüştüğü iki kişinin PKK ile irtibatı olduğu iddia edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde oluşturulan birim tarafından yapılan araştırmada, Ömer Güney’in Ankara’ya 8 kez giriş çıkış yaptığı ve her seferinde kentte üç ve beş gün süreyle kaldığı belirlendi.

Sivas Şarkışla doğumlu Ömer Güney’in Ankara’dan başka bir ile gidip gitmediğini de araştıran emniyet ekipleri, Güney’in Türkiye’ye girişlerinde görüştüğü kişilerden bazılarının kimliklerini belirledi.

 

'PKK bağlantılı iki kişi'

 

Güney’in üzerine kayıtlı telefon numaraları ve internet adreslerindeki yazışmalarının tamamını inceleyen ekipler, incelemeler sonucunda Türkiye’de yazıştığı isimlerden bazılarını tesbit etti. Emniyet ekipleri yürüttükleri araştırmalar sonucunda Güney’in Ankara’da görüştüğü kişilerden ikisinin PKK bağlantılı olduğunu belirledi. Elde edilen bilgiler Fransız yetkililerle de paylaşıldı

Polisin, Ömer Güney’in bağlantı kurduğu kişilere ulaşmaya çalıştığı bildirilirken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bazı gözaltıların olabileceği kaydedildi.

 

'Dosya Malatya’da'

 

Öte yandan Malatya TMK 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da konuyla ilgili bir inceleme yürütüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınacak kişilerin Emniyet’teki sorgularının ardından Malatya’ya gönderilerek, savcılık tarafından sorgulanacağı ifade edildi.


Bu arada üç PKK’lı kadının ailelerinin, defin işlemlerinin ardından Strasburg’a döndüğü ancak olayın Türkiye ayağını takip etmesi için yakın zamanda avukat tayin edecekleri öğrenildi.

 

'Ömer Güney kuryeydi'

 

Diğer yandan Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu da  'Ömer Güney kuryeydi' başlıklı yazısında, 'Hiçbir suç kaydının olmaması, Türkiye'ye rahat girip çıkma olanakları, dil bilmesi, havaalanında çalışmış olması vb yan bilgilerle birlikte düşünüldüğünde, Ömer Güney'i KCK yapılanması için aranan bir kurye olabileceğini gösteriyor' ifadesini kullandı.

Emre Uslu'nun yazısının tamamını okumak için aşağıdaki linki tıklayınız

http://www.taraf.com.tr/emre-uslu/makale-omer-guney-kuryeydi.htm

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