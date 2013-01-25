Ev sahibi: Ömer Güney milliyetçiydi, 'Ben bir Osmanlı Türküyüm' diye bağırdı

Paris'te üç kadın PKK'lının ölümüyle sonuçlanan suikastin zanlısı Ömer Güney, hakkında Almanya, Münih'teki ev sahibi konuştu. İsim vermek istemeyen ev sahibi, Güney'in kendisine "'Sen bir Alman Nazisi olabilirsin, ama ben de bir Osmanlı Türküyüm' diye bağırdığını" söyledi. "Türk milliyetçisi olduğu belliydi" diyen ev sahibi, Güney'in Ağustos ayında ailesi olarak tanıttığı kişilerle "'Çok acelemiz var' deyip bir Fransa plakalı, bir de Alman plakalı bir arabayla buradan ayrıldılar. Arabalar büyük ve tıka basa doluydu" dedi.

Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan Perwer Yaş imzalı habere göre, Münih'e 50 kilometre uzaklıktaki Schliersee kasabasında görülen ikametgah adreslerinin aksine Ömer Ziya Güney'in burada 2011 ortalarından 2012'in Ağustos ayına kadar oturduğu ortaya çıktı. Schliersee'de Güney'in oturduğu evin sahibi "Paris zanlısı Ömer"in Almanya'daki son günlerine ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen yaşlı Alman ev sahibi, iki odalık daireyi Güney'e 2011'in ortalarında kiraya verdiğini söyledi. Yaklaşık 1 yıl Güney'i evinde 320 Euro karşılığında kiracı olarak yaşadığını belirten ev sahibi şu bilgileri verdi:

'Çok şık giyinirdi, Türk milliyetçisi olduğu belliydi'

"Ömer Güney bize Bad Tölz kasabasında eşinden boşandığı için buraya taşındığını söyledi. Evde tek başına yaşardı, kimsenin gelip gittiğini görmedik. Çok şık giyinirdi, sürekli takım elbiseliydi. Bize karşı da çok nazik davranırdı. Düzgün ve akıcı Almanca konuşuyordu. Kirasını zamanında öderdi, hiçbir sorun yaşamadık. Ancak Türk milliyetçisi olduğu belliydi. Bir gün herhangi önemsiz bir konuda tartıştık. Hatta hatırladığım kadarıyla saçını sıfıra vurmuştu. Ben de bunu niye yaptığını sordum, birden ayağa kalkıp el kol hareketiyle 'Sen bir Alman Nazisi olabilirsin, ama ben de bir Osmanlı Türküyüm' diye bağırdı. Bu sözü bir Alman’a ancak faşist düşünceleri olanlar söyler. Eve ne zaman girip-çıktığını bilmiyoruz."

'Ağustos'ta 'acelemiz var' deyip ailesiyle Almanya'dan ayrıldı'

Ömer Güney'in Ağustos ayının ortasında hatırlamadıkları bir günde çok tedirgin gördüklerini söyleyen ev sahibi "O gün ailesi Türkiye'den tatilden dönmüştü ve Fransa yerine direkt buraya gelmişlerdi. Ömer'i o an çok tedirgin gördük ve bize 'Ben ailemle Fransa'ya gideceğim, bu ayın kirası yerine eşyalarımı size bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Gelenlerin kardeşi ve anne-babası olduklarını belirten ev sahibi devamla şu bilgeleri verdi: "Biz o gün onlara 'Schliersee'ye gidin gezin, buralar çok güzel' dedik. Fakat 'çok acelemiz var' deyip bir Fransa plakalı ve bir de Alman plakalı bir arabayla buradan ayrıldılar. Arabalar büyüktü ve tıka basa doluydu. 2 kadını bize kız kardeşi diye tanıttı. Bizimle İngilizce konuştu birisi, çünkü o gün evde baya gürültü yapmışlardı, biz de onları uyarmıştık. "

'Polis bize gelip bilgi almadı'

Şimdiye kadar polisin gelip kendilerinden bilgi almadığını söyleyen Alman ev sahibi son olarak "Güney'in Paris'te tutuklandığını sizden duyuyoruz ve gerçekten şok olduk" şeklinde konuştu.

2010 yılına kadar Münih'ün güneyinde yer alan 50 kilometre uzaklıktaki Bad Tölz kasabasına oturan Güney 2011'den 2012'nin ortalarına kadar yaşadığı Schliersee'den sık sık gidip-geldiği tahmin ediliyor. Zira 2011 Kasım ayında Paris'teki Kürt derneğine üye olduğu ortaya çıkmıştı.