Paris Savcısı: Cinayetlerde baş fail Cansız'la en son görüşen PKK'lı Ömer Güney

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Paris'te üç kadının öldürülmesine ilişkin, "Başlıca şüpheli 1982 doğumlu Ömer Güney. Sakine Cansız ile en son görüşen kişi" dedi.

Paris'teki cinayetler ile ilgili konuşan Fransız Cumhuriyet Başsavsıcı: "Saldırıda tek silah kullanıldı, zanlı 30 yaşında. Sivaslı Ömer Güney... Sakine Cansız ile görüşen en son kişi. Kameralar incelemeye devam ediliyor. Cinayet saat 12.00-13.00 arasında işlenmiş."

Paris'te yaşanan suikast hakkında açıklamada bulunan Cumhuriyet Savcısı'nın verdiği ayrıntılar şöyle:

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, üç Kürt kadın siyasetçiye yönelik infazlara ilişkin gözaltında olan şüphelinin iki yıldır Kürt'lerin bulunduğu ortamlarda, yer aldığını ancak gerçekte kim olduğunun henüz tespit edilemediğini söyledi. Savcı, şüphelinin çantasında barut izi bulunduğunu söyledi.

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins bugün saat 17.00'de Adalet Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenleyerek soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Savcı, 9 Ocak'ta suikasta uğrayan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'e ilişkin kısaca öz geçmiş bilgileri verirken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair bazı ayrıntılar verdi.

“Suikast, 147 rue de la Fayette 75010 adresindeki Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda yaşandı. Polisler olay yerine geldiklerinde anket, kriminal bölümüne bağlı antiterör bölümüne teslim edildi. 3 PKK'lı kadına ait cenazeler, hemen teşhis edildi. Sakine Cansız PKK’nın tanınmış isimlerindendi” diyen Molins, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan ile Sakine Cansız’ın kısaca özgeçmiş bilgilerini verdi.

Toplamda 10 kurşun sıkılmış

Molins devamla olayın nasıl gerçekleştiğine dair ulaştıkları bilgileri şöyle paylaştı: “Otopsiler 3 kişinin kafalarına sıkılan birçok kurşunla öldüklerini gösterdi. 3’ü de başlarından, Fidan Doğan, Leyla Şaylemez ve Sakine Cansız 3’er kurşunla öldürülmüş. Boğuşma izi yok. Kavga yok. Binanın karıştırılmadığı görüldü. Toplam 10 kurşun sıkılmış. Bir silah kullanılmış 7.65lik silah bulunamadı. Otomatik bir silah mı bilinmiyor. Susturucu kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Kovanların birinde DNA izine rastlandı. Polisler olay yerine geldiklerinde hemen 4. kişinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Çünkü büronun mutfağında 4 bardak bulundu. Ömer Güney (yani basında şoförü olarak tanıtılan) Sakine Cansız’ın işlemlerini yapması için PKK tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Ömer Güney, Sakine Cansız’ın işlemlerini yapıyor olmayı onurlu bir iş olarak tanımlıyor. Ve 8 Ocak’ta Sakine Cansız’la birlikte para çekmeye gittiğini, 1000 Euro çektiğini ve ayın 9’unda da Sakine Cansız’ı Kürt Enformasyon Bürosu’na götürdüğünü söyledi. Saat 11.30 civarında. Ama bu ifadesi uzun sürmedi. Sonra ifadesini değiştirdi. Çünkü mağaza ve sokakta devlete ait kameralar ve Gar du Nord’daki kameralardaki görüntüler… bu görüntüler Ömer Güney’in tam olarak saat kaçta büroya girip çıktığına dair net bilgi verdi."

Suikast 12.43 ile 13.21 arasında gerçekleştirildi

Suikasta dair akşam saatlerinde basına yaptığı açıklamada Savcı Molins, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Ömer Güney, Sakine Cansız’la birlikte 11.19’da büroya yakın bir araç park yerine giriyorlar. 11.21’de parktan çıkıyorlar. 11.29’da büronun bulunduğu binaya giriyorlar. Sakine Cansız’ın elinde el çantası var. Ömer Güney 11.49’da elinde bir torbayla tek başına bürodan çıkıyor. Parka giriyor 11.59’da. Orada bekliyor. Arabanın bagajından birşeyler alıp 12.11’de yeniden binaya giriyor. 12.56’da binadan çıkıyor. Elinde büyük bir çantayla birlikte çıkıyor. Yani Ömer Güney 46 dakika binanın içinde kaldığını tespit ediyoruz. Katliam büyük ihtimalle 12.43 ile (büroda bilgisayarın en son kullanıldığı saat) ve 13.21 arasında gerçekleşmiş. Çünkü bu saatten sonra artık katledilenlerle iletişim kesilmiş. Bu saatler Ömer Güney’in binada bulunduğu saatlere denk geliyor. Bu geceye kadar gözaltında idi. Önce binaya geri döndüğünü söylemeyi unuttuğunu söyledi. Binaya sadece birkaç dakikalığına Sakine Cansız’ın ona verdiği meyve suyu ve şekerleri almak için geri döndüğünü ve birkaç dakika kaldığını, en fazla 5 dakika kaldığını söylemiş. Video görüntüleri için de görüntülerin değiştirildiğini ve manipüle edildiğini söyledi."

Şüpheli çanta!

Yaptığı açıklamada, Ömer Güney'in geçici olarak tutuklandığını belirten savcı, Güney'in aracında bulunan ve üzerinde barut olduğu öne sürülen çanta ile ilgili olarak da "Arabasında, kamera görüntülerindeki çantaya benzer bir çanta bulundu. Bu çantaya ya silah konulduğu ya da silah kullanan bir elin bu çantaya dokunduğu tespit edildi. Ömer Güney buna da, biri çantaya silah koymuş olabilir şeklinde yanıt verdi. Üzerinden 950 Euro para çıktı. Bu miktar çalışmayan biri için fazla ve nereden geldiği tespit edilemedi." ifadesini kullandı.

Mermi kovanındaki DNA, Güney'i suçlu kılmaz

Olay sonrasında, kriminal ekiplerinin yaptığı olay yeri incelemede, bir mermi üzerinde tespit edilen DNA'nın zanlı Ömer Güney'e ait olduğunu belirten Molins, bulunan DNA'nın, Güney'i suçlu yapmayacağını belirtti. 'Olay yerinde bulunan bir mermi kovanında rastlanan DNA izinin Ömer Güney’e ait olmadığı tespit edildi, ancak bu Güney’i suçsuz yapmaz. DNA ona ait olsaydı onun suçlu olduğunu kanıtlardı ama ona ait olmaması onu suçsuz yapmaz' ifadesini kullanan savcı "DNA izinin olmaması, kişi ile mermi arasında kontak olmadığını kanıtlamaz. Çünkü her dokunulan şeyde DNA izi bırakılmaz. Suçlamalar karşısında DNA izinin onun olmaması onu suçsuz yapmıyor." dedi.

Deliller uyumlu

Suikasta uğrayan 3 PKK'lı kadın hakkında basına geniş açıklamada bulunan Paris Cumhuriyet Savcısı, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Size listelediğim bulgular ve Ömer Güney’in katliamın yaşandığı saatte dairede bulunması Güney’in katliamda rol aldığına dair önemli ve uyumlu delillerdir.

Bu nedenle Paris Cumhuriyet Savcılığı Güney’in tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkine karar verdi. Ve adli soruşturma açıldı. Terörist bir oluşumla cinayet işlemek ve cinayeti işlemek için terörist bir örgütle ilişkide olmak. 3 Savcı atandı. Birkaç saat içinde mahkemeye çıkacak ve tutuklanıp tutuklanmayacağına mahkeme karar verecek. Ömer Güney 16 Nisan 1984 Sivas Şarkışla doğumlu. Kendisini 2 yıldır PKK üyesi olarak tanıtıyor. Ancak Güney’in bağlantıları ve kim olduğu konusu araştırılıyor. Fakat bunları şimdi sizinle paylaşamam. Her ne kadar şüpheli olayın zanlısı ise de, bu cinayeti neden işlediğine dair hiçbir ipucu elde edilemedi. Sorgular devam edecek. Onun katliama katılmış olmasını veya yardımcı olup olmadığını araştırmak için sorgu antiterör masasında devam edecek. Diğer kişi serbest bırakıldı. Ona karşı herhangi bir suçlama yok.”

Savcı basın mensuplarının sorularını yanıtlamazken, "Kürt kökenli Türk vatandaşı mı?" şeklindeki sorulara “Türk vatandaşı” şeklinde yanıt verdi.