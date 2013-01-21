Le Point: Paris suikastında, örgüt içi kıskançlık var

Fransa'da yaşanan suikastın ardından gözaltına alınan 2 kişiden birinin adı belli oldu. 1982 Türkiye doğumlu Ö.G olduğu öğrenilen zanlı hakkında Fransız Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, cinayetin örgüt içi "kıskançlık"tan kaynaklandığını öne sürüldü. Habere göre öldürülen PKK'lıları son gören kişi olduğu iddiasını, polisteki ifadesinde yalanladığı iddia edilen Ö. G, kendisine gösterilen güvenlik kamera görüntüleri bu durumun aksini kanıtladığı için çelişkili konuşmaya başladığı ifade edildi. Le Point'in haberinde yer alan ifadelere göre, görüntülerdeki kişinin, Ö. G olduğu ve binaya bir çantayla girip çıktığı, ardından da "cinayetin işlendiği silahla aynı tür bir silahtan geldiği anlaşılan barut izlerinin de bu çantada bulunduğu" ifade ediliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak’ta üç PKK’lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan kişinin kimliği yavaş yavaş belli oluyor. Dün Fransız basınında paltosunda barut izi bulunduğu belirtilen ve bugün tutuklanan kişinin isminin Ö. G olduğu açıklandı. Suikastı soruşturan Fransız polisinin, örgüt içi kıskançlık ihtimali üzerinde durduğu iddia edildi.

Bugün erken saatlerde tutuklandığı bildirilen G'nin Türkiye'de sabıka kaydı bulunmuyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak’ta üç PKK’lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan kişinin kimliği yavaş yavaş belli oluyor. Dün Fransız basınında paltosunda barut izi bulunduğu belirtilen ve bugün tutuklanan kişinin isminin Ö. G olduğu açıklandı. Suikastı soruşturan Fransız polisinin, örgüt içi kıskançlık ihtimali üzerinde durduğu iddia edildi. Bugün erken saatlerde tutuklandığı bildirilen G'nin Türkiye'de sabıka kaydı bulunmuyor.

Fransız basınında ilgin ayrıntılar

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Journal du Dimanche, dün “İki şüpheli Kürt ve bir DNA” başlıklı bir haber yayımladı. Habere göre cinayetlerin işlendiği dairede bulunan bir boş kovanda, öldürülen üç kadına ait olmayan bir DNA izine rastlandı.

Haberde, bulunan DNA’nın, Fransa ve diğer ülkelerin polis teşkilatlarının DNA arşivindeki örneklerle kıyaslanacağı belirtildi. Ancak “eksik” diye tanımlanan numunenin durumunun, kapsamlı bir analize izin vermediği ifade edildi.

20minutes gazetesi de bu DNA’nın kime ait olduğunun gözaltılar sona ermeden açıklanmayacağını bildirdi. Gazeteye konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak, zanlılardan birinin paltosunun kolunda barut izi bulunduğunu da aktardı.