Katil zanlısı Ömer Güney 19 gün önce Ankara'ya gelmiş

Fransa’da 3 PKK’lı kadının öldürülmesinin baş şüphelisi olarak tutuklanan Ömer Güney’in, cinayetlerden 19 gün önce 18 Aralık 2012 tarihinde Paris’ten İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya geldiği ortaya çıktı. Güney’in, üç gün kaldığı Ankara’dan aynı yolla Paris’e döndüğü de uçuş kayıtlarına girdi.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Fransa’nın Interpol aracılığıyla bilgi paylaşmasının ardından Güney’in Türkiye’deki bağlantıları araştırılıyor. Bu iş için kurulan özel ekip, 9 Ocak’ta PKK’lı 3 kadının öldürülmesi, ardından tutuklanan Güney’in kısa süre önce Türkiye’ye gelmesinin sırrını çözmeye çalışıyor.

Ömer Güney’in aralık ayındaki Ankara ziyaretinden önce geçen yıl ağustos ayında da başkente geldiği ve 8 gün kaldığı ortaya çıkmıştı. Ankara’da kurulan özel ekip, Ömer Güney’in Türkiye’de kaldığı süre içinde hiçbir akrabasıyla görüşmediğini belirledi. Bunun üzerine Güney’in son olarak cinayetlerden 19 gün önce geldiği Ankara’da kimlerle bağlantı kurduğu büyük önem kazandı.

Özel ekip, Ankara’da oturan amca Ahmet Güney’in de bilgisine başvurdu. Amca Güney polise şu bilgileri verdi:

“Kendisini en son çocukken gördüm. Ankara’ya gelip gittiğinden bile haberim yok. Burada kimlerle görüştü, kimlerle bağlantısı var bilmiyorum.”