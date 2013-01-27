T24 LogoT24 Logo
Gündem

Katil zanlısı Ömer Güney 19 gün önce Ankara'ya gelmiş

Fransa’nın Interpol aracılığıyla bilgi paylaşmasının ardından Güney’in Türkiye’deki bağlantıları araştırılıyor

27 Ocak 2013 11:25

Fransa’da 3 PKK’lı kadının öldürülmesinin baş şüphelisi olarak tutuklanan Ömer Güney’in, cinayetlerden 19 gün önce 18 Aralık 2012 tarihinde Paris’ten İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya geldiği ortaya çıktı. Güney’in, üç gün kaldığı Ankara’dan aynı yolla Paris’e döndüğü de uçuş kayıtlarına girdi.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Fransa’nın Interpol aracılığıyla bilgi paylaşmasının ardından Güney’in Türkiye’deki bağlantıları araştırılıyor. Bu iş için kurulan özel ekip, 9 Ocak’ta PKK’lı 3 kadının öldürülmesi, ardından tutuklanan Güney’in kısa süre önce Türkiye’ye gelmesinin sırrını çözmeye çalışıyor.

Ömer Güney’in aralık ayındaki Ankara ziyaretinden önce geçen yıl ağustos ayında da başkente geldiği ve 8 gün kaldığı ortaya çıkmıştı. Ankara’da kurulan özel ekip, Ömer Güney’in Türkiye’de kaldığı süre içinde hiçbir akrabasıyla görüşmediğini belirledi. Bunun üzerine Güney’in son olarak cinayetlerden 19 gün önce geldiği Ankara’da kimlerle bağlantı kurduğu büyük önem kazandı.

Özel ekip, Ankara’da oturan amca Ahmet Güney’in de bilgisine başvurdu. Amca Güney polise şu bilgileri verdi:

“Kendisini en son çocukken gördüm. Ankara’ya gelip gittiğinden bile haberim yok. Burada kimlerle görüştü, kimlerle bağlantısı var bilmiyorum.”

ETİKETLER

ömer güneyfransaparisankarainterpolpkksuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24