MİT, Ömer Güney'in Türkiye ziyaretini araştırıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 PKK'lı kadının infazıyla ilgili gözaltında bulunan Ömer Güney'in Ağustos ayında Türkiye'ye 8 günlük bir ziyarette bulunduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet, Güney'in ziyareti sırasında kimlerle temas kurduğunu araştırıyor.



MİT ve Emniyet, 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili Fransa'da gözaltına alınan Ömer Güney hakkında önemli bilgilere ulaştı.

Gökhan Gerçek'in ntvmsnbc'deki haberine göre, yapılan araştırmada Güney'in, olaydan önce son bir yıl içerisinde Türkiye'ye 3 değil, tam 10 kez giriş-çıkış yaptığı tespit edildi.

Elde edilen bilgilere göre Güney, son ziyaretini Oslo görüşmelerinin medyaya sızdırıldığı 22 Ağustos 2012'de yaptı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan Güney, aktarmalı bir uçakla aynı gün Ankara'ya hareket etti.

PKK'nın kullandığı yöntemlerin aksine sahte değil, adına kayıtlı gerçek bir pasaportla Türkiye'ye giriş yapan zanlı, 30 Ağustos tarihinde aynı yolla İstanbul'dan Paris'e döndü.



Çipli pasaport aldı



Güney'in Ankara'da olduğu dönemde, 24 Ağustos tarihinde Gölbaşı'na giderek, pasaportunu yeni çipli pasaportla değiştirdiği bilgisine ulaşıldı.



Kimlerle görüştüğü araştırılıyor



Ziyareti sırasında Ankara'da bulunan yakınlarıyla görüşmediği belirlenen Güney'in Başkent'te nerede kaldığı ve kimlerle görüştüğü araştırılıyor.

Bu çerçevede sabıkası ve hiçbir suç kaydı bulunmayan Güney'in o tarihte gitmiş olabileceği yerlerin güvenlik ve MOBESE kayıtları inceleniyor.

Ömer Güney'in, akrabalarına ait telefonların görüşme kayıtlarının da mercek altına alındığı öğrenildi.