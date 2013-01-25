MİT, Erdoğan için Ömer Güney klasörü hazırladı

Fransa’nın başkenti Paris’te üç PKK’lı kadının öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Güney’in kimliğine ilişkin tartışmalar sürerken Mİstihbarat Teşkilatı (MİT), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere konuyla ilgili bir klasör hazırladı.

Özel bir ekiple Paris cinayetlerine ilişkin bir çalışma yapan MİT, sürecin başından sonuna kadar yaşananları ve Ömer Güney’e ait tüm bilgileri derleyerek Başbakanlık’a, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına sunacak.

MİT, Almanya bağlantılarını mercek altına aldığı Güney’in ağustos ayında geldiği Ankara’daki temaslarını irdeledi. Bu süreçte yaşananlara dair önemli bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Güney’in Almanya’da bulunduğu dönemde hakkında yakalama kararı olan Türk uyruklu bir kişiye kısa süre çevirmenlik yaptığı ayrıca Almanya’daki bir dernekte 3.5 yıl kadar çalıştığı bilgiler elde edildi.

MİT’in hazırladığı dosyada, öldürülen üç PKK’lı kadının son dönemdeki görüşmeleri, faaliyetleri, Güney ile nasıl tanıştıkları bu tanışmada rol oynayan kişilere dair bilgiler de yer alıyor.

10 kere gelmiş



Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre; MİT ve Emniyet, 9 ocakta Paris’teki Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’i öldürdüğü iddia edilen Ömer Güney’in olaydan önce son bir yıl içinde Türkiye’ye üç değil, tam 10 kez giriş-çıkış yaptığını tesbit etti. Elde edilen bilgilere göre Güney, son ziyaretini Oslo görüşmelerinin medyaya sızdırıldığı 22 Ağustos 2012’de yaptı. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan Güney, aktarmalı bir uçakla aynı gün Ankara’ya hareket etti. PKK’nın kullandığı yöntemlerin aksine sahte değil, adına kayıtlı gerçek bir pasaportla Türkiye’ye giriş yapan zanlı, 30 ağustos tarihinde aynı yolla İstanbul’dan Paris’e döndü. Güney’in Ankara’da olduğu dönemde, 24 ağustos günü Gölbaşı’na giderek, pasaportunu yeni çipli pasaportla değiştirdiği bilgisine de ulaşıldı.



Kayıtlar inceleniyor



Ziyareti sırasında Ankara’da bulunan yakınlarıyla görüşmediği belirlenen Güney’in başkentte nerede kaldığı ve kimlerle görüştüğü araştırılıyor. Bu çerçevede sabıkası ve hiçbir suç kaydı bulunmayan Güney’in o tarihte gitmiş olabileceği yerlerin güvenlik ve MOBESE kayıtları inceleniyor. Ömer Güney’in, akrabalarına ait telefonların görüşme kayıtlarının da mercek altına alındığı öğrenildi.



İnfazdan sonra sabaha kadar nöbet tuttu



Cinayetlerle ilgili gözaltına alınan Ömer Güney’in infazların ardından binanın önünden ayrılmadığı ortaya çıktı. Beraberindeki üç gençle birlikte sabaha kadar infazın gerçekleştiği binanın önünde nöbet tutan Güney’in olay yerinde sabaha kadar 20’yi aşkın telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Görüntülerde zanlı Güney’in olay yerinden görüntü alan kameraya bir ara baktığı ardından yüzünü çevirdiği görülüyor.



Aileye koruma verildi



Öte yandan Güney’in, Fransız polisince gözaltına alınan ailesi serbest bırakıldı. Kendilerine Güney’in bağlantıları, Türkiye’ye gidiş geliyinde kimlerle görüştüğüne yönelik sorular yöneltildiğini belirten aile “Şaşkınız ve korkuyoruz. İçişleri koruma verdi ancak endişeliyiz” dedi. Güney’in Paris’te ülkücülerin yoğunlukta olduğu bir mahallede oturduğu öğrenildi. Bu arada polis, Almanya-Fransa- Türkiye üçgeni üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.