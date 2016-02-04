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Sağlık

"Ölümlerin yüzde 30'u sigaradan kaynaklanıyor"

Uzmanlar, Türkiye'de en fazla ölümün akciğer kanserinden kaynaklandığını belirtti

04 Şubat 2016 13:15

Dünyada her yıl 14 milyon kişinin kansere yakalandığını söyleyen uzmanlar, 8 milyon kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini açıkladı. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle kanserin tanı ve koruyucu önlemlerle yüzde 90-95 oranında önlenebilir olduğuna dikkat çeken İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlığında yapılan birçok değişikliklerle önemli kanser türlerinin engellenebileceğini kaydetti. Güneş, ölümlerin yüzde 30’unun sigaradan kaynaklandığını belirtti.

Kansere yakalanmamak için kişilerin hayatından öncelikle sigarayı çıkarması gerektiğini söyleyen Güneş “Sigara tüm ölümlerin yüzde 30’undan akciğer kanserinin ise yüzde 90’ından sorumludur” dedi.

Günde 30 dakika düzenli egzersiz yapmanın rahim, kalın bağırsak, prostat ve meme kanser riskini azalttığını aktaran Güneş, ülkemizde en fazla ölümün akciğer kanserinden kaynaklandığını söyledi. Güneş “Bu yıl 174 bin kişiye kanser teşhisi konuldu. Bunların 103 bini erkekler, 71 bini kadınlardan oluştu. Kanserlerin 30 bini doğrudan tütüne bağlı ortaya çıktı. Erkeklerde bu oran yüzde 88’den yüzde 80’lere indi” dedi.

 

İşlenmiş ete dikkat!

 

Kanser riskini azaltmak için uzmanların önerileri şöyle:

- 30’undan sonra akciğer filmi çektirin.

- Kadınlar, 40 yaşından sonra vaginal smear mutlaka yaptırmalı.

- Erkekler 40 yaşından sonra her yıl kanda prostat için PSA baktırmalı.

- 40 yaşından sonra herkes dışkıda gizli kan baktırması gerekir.

- Günde en az 2-2.5 litre su içilmelidir.

- Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinden uzak durulmalıdır.

- Günde 2-3 gramdan fazla tuz tüketmeyin.

- Radyasyondan uzak durmak.

- Uzun süre solaryuma girmek de kanser riskini artırmaktadır.

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