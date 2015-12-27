Sürekli oturmak kansere neden olabilir!

Doç. Dr. Defne Kaya, "Hareketsiz bir yaşam, sürekli ve uzun süre oturmak, obezite, tip 2 diyabet, kanser ve prematüre ölümlere neden olmaktadır" dedi.

Sürekli ve uzun süre oturmanın obezite ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklara zemin hazırladığını belirten uzmanlar, fiziksel aktivitenin en az seviyede olduğu hareketsiz yaşam tarzından uzaklaşılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Her yaşa uygun aktivite şekli ise her zaman mümkün.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SABİF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, günümüzde en çok rastlanan sağlık sorunlarının hareketsiz hayat tarzıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Kaya, şöyle konuştu:

“Hareketsiz bir yaşam, sürekli ve uzun süre oturmak, obezite, tip 2 diyabet, kanser ve prematüre ölümlere neden olmaktadır. Gün içinde uzun süre sabit pozisyonda oturma, vücudun kan şekeri ve kan basıncını düzenleyen metabolizmayı yavaşlatarak vücudu aşırı yağlandırır.