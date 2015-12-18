Sigara sadece akciğerleri ya da kalp sağlığını etkilemiyor. Bel ağrısına neden olan etkenlerden birinin sigara olduğunu belirten uzmanlar, “Sigara içen kişilerde bel ağrısı görülme oranı üç kat fazla” uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, bel ağrılarının en büyük nedenlerinden birinin sigara olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bel ağrısı, modern dünya insanının en sık karşılaştığı sağlık problemlerinden biridir. Endüstri toplumlarında, insanların yüzde 70’i hayatlarında en az bir kez bel ağrısı yaşamıştır. Bel ağrısına neden olan etkenlerin en yaygını “sigara”dır. Dünyada 1 milyar kişi düzenli sigara kullanmaktadır. Trajik bir sonuç olarak, sigara içen kişilerde bel ağrısı görülme oranı üç kat fazladır.

Sigara tütününde bulunan, her nefeste akciğerler tarafından adeta sünger gibi emilen nikotin, kan damarlarını daraltarak oksijenin gerekli dokulara yeterli miktarda taşınmasını engeller. Yeterli miktarda oksijen taşınamaması nedeniyle omurganıza ait yapıların, özellikle de omurlarınız arasında bulunan, bir yastık ve darbe emici gibi görev yapan disklerin beslenmesi bozulur.

Yaşla ve aktivitelerle birlikte gelişen disklerdeki zedelenmeler, nikotinin olumsuz etkileri nedeniyle daha da hızlanır. Hem diskin iyi beslenememesine hem de kronik öksürüğe (öksürük sırasında disklere çok yük biner) neden olduğu için, sigara bel fıtığı riskini artıran önemli bir “bırakılabilir’’ faktördür.

Sigara ağrıyı daha dayanılmaz hale getiriyor

Sigaranın kas, kemik ve bağlarda hissedilen ağrı algısına da olumsuz etkileri vardır. Sigara, beynin bel ağrısına verdiği tedavi edici sürecini olumsuz yönde etkiler ve kişilerin ağrıya daha zor dayanabilir hale gelmesine yol açar.

Sigara tiryakilerinin beyninde, ağrı yorumlama alanının hem bağımlılık hem de ödül ve motivasyonel öğrenmeden sorumlu alanlar ile arasında çok güçlü ve etkin bir iletişimi olduğu gösterilmiştir. Bu sağlıksız yaşam alışkanlığının gönüllü olarak terk edilmesi ile beynin bu alanları arasında azalan bağlantı yoğunluğu ile ağrı daha az hissedilecektir.

Hastalıklar oluşmadan sağlığın korunmasına yönelik yaklaşımların daha fazla değer kazandığı günümüzde, sigarayı hiç kullanmamak ya da sigara içmeye son vermek, bel ağrılarından korunmada ve sağlığı tekrar kazanmada etkili bir stratejidir.”

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Sigarayı hayatınızdan çıkararak, temiz ve bol oksijene ihtiyaç duyan kaslar, kemikler, diskler, eklemler ve bağlar dâhil tüm dokularınızın kalitesini artırabilirsiniz. Tiryakilerin yüzde 45'inin sonunda sigarayı bırakabildiğini anımsatarak sizleri omurlarınıza kadar işlemesi için derin ve sağlıklı nefes almaya, sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Sigarayı bırakın bel ağrınız geçsin!” tavsiyesinde bulundu.