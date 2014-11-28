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Öldürülen Sırp taraftar İvkoviç'in arkadaşı zanlıyı teşhis etti

Galatasaray Liv Hospital-Kızılyıldız maçı öncesi yaşanan olaylarda kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitiren Sırp taraftar Marko Ivkovic'in arkadaşı zanlıyı teşhis etti

28 Kasım 2014 11:42

İstanbul’da Galatasaray LİV Hospital ile Kızılyıldız arasında oynanan basketbol maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Sırp taraftar Makro İvkoviç cinayetinde sona gelindi.

Polisin olay yerinde kavgaya karışanları tespit etmesinin ardından şüphelilerin fotoğrafını Ankara’ya gönderdiği Ankara’nın da fotoğraf teşhisi için Sırp yetkililerle irtibat kurduğu öğrenildi.  Olay anında İvkovic’in yanında bulunan iki arkadaşından birinin ‘bıçağı kullanan kişiyi’ net bir şekilde teşhis ettiği öğrenildi.

Mehmet Ali Demir’in Vatan’da yer alan haberine göre, Şüphelileri teşhis eden 2 Sırp tanık, “Maça gitmek için taksiyle gitmiştik. Taksiden indikten sonra  Galatasaray taraftarı ile karşılaştık. Kavga çıktı. Fotoğraflarını gösterdiğiniz ilk orta sıradaki kişi bıçağı kullandı. İvkoviç bıçak darbesi ile yere yığıldı” diye ifade verdi.

Elbisede DNA eşleşti

 

Tutulan teşhis tutanağı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderilirken olayla ilgili yapılan çalışmalarda, İvkoviç’ten alınan kanlı elbiselerin yapılan DNA karşılaştırılmasında  katile ait bulgu çıktığı belirtildi.

 

 

 

 

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