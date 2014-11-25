Marko İvkoviç cinayetine ilişkin 5 taraftar gözaltına alındı

Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasında oynanan Turkish Airlines Euroleague basketbol karşılaşması öncesi çıkan olayda, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Sırp taraftar Marko İvkoviç cinayeti ile ilgili polis ulaştığı bir görüntü üzerinden belirlediği 5 Galatasaray taraftarını gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kurulan 4 ayrı özel ekip tarafından araştırılan Marko İvkociç cinayetiyle ilgili polis kritik bir görüntüye ulaştı.



Görüntü olay yerini uzaktan gören bir noktadaki kameradan çekilmişti. Kameranın uzak bir noktada oluşu, ortamın karalık olması ve taraftarların ellerinde yanan meşaleler nedeniyle yüz görüntülerini netleştirmek için özel bir çaba harcandı. Görüntü saatler süren çalışmayla netleştirildi.



İvkoviç'in öldürüldüğü noktada yüzleri belirlenen taraftarların kimlikleri belirlendi. İsimleri belirlenen 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürülüğü'ne getirildi. Gözaltı sayısının artacağı belirtilirken, 5 kişi arasında İvkoviç'i bıçaklayan kişi olup olmadığı ile ilgili bir netlik olmadığı, sorgu ve araştırmanın ardından katil zanlısının netleşeceği belirtildi.