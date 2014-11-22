G.Saray-Kızılyıldız maçında Sırp taraftar bıçaklanarak öldü, başbakanlar devreye girdi!

Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız basketbol takımları arasındaki maç öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı. Olaylar sırasında Marko İvkoviç (25) isimli bir Sırp taraftar kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, olay hakkında yaptığı açıklamada Galatasaray Li Hospital Koçu Ergin Ataman’ın “300-400 Sırp zıpır, taraftarımıza, Türk polisine taşlarla ve meşalelerle saldırdılar” sözlerine tepki göstererek, Sırbistan’da “istenmeyen adam” ilan edildiğini söyledi.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Ahmet Davutoğlu'nun Marko İvkovic'in öldürülmesinin ardından kendisini telefonla arayarak başsağlığı dilediğini söylerken, Başbakan'ın failleri bulmak için her şeyi yapacağına dair söz verdiğini belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yayımlayan Ergin Ataman, söz konusu açıklamayı olayı öğrenmeden önce yaptığını, belirteren Kızılyıldız Kulübü'ne başsağlığı diledi.

Ne olmuştu?

Galatasaray Liv Hospital'ın Kızılyıldız ile oynayacağı basketbol maçı öncesinde çıkan olayda, kalbinden bıçaklanan Sırbistan uyruklu bir taraftar hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Abdi İpekçi Spor Salonu 1 Nolu kapı önünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray Liv Hospital'ın Kızılyıldız ile oynayacağı basketbol maçı öncesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga 25 yaşındaki Marko İvkoviç isimli Sırp taraftar kalbine ve akciğerine aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İvkoviç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen saat 23.40'ta kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İstenmeyen adam: Ergin Ataman

Galatasaray Liv Hospital koçu Ergin Ataman yaptığı açıklamaların ardından Sırbistan'da istenmeyen adam ilan edildi. Bu durumu Ahmet Davutoğlu'na da ileten Sırbistan Başbakanı, Beşiktaş maçında kendilerinin sağladığı güvenlik önlemlerine de dikkat çekti.

Ergin Ataman ne demişti?

Galatasaray Liv Hospital Koçu Ergin Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"300-400 Sırp zıpır, taraftarımıza, Türk polisine taşlarla ve meşalelerle saldırdılar. Salona gelirken salonun önünde gördüğüm ve yaşadığım manzara dehşet vericiydi. 300-400 kişilik bir grup, sahil yolundan askeri bir tabur gibi toplu halde yolu kapatarak geliyordu. Oradan buraya gelinceye kadar kimse müdahale etmedi. Biletleri ve maça giriş izinleri yok. Ayrıca üst düzeydeki emniyet kuvvetlerimizi de nasıl yanılttılar, hayretler içindeyim. 300-400 Sırp... Bunlara 'terörist' diyeceğim. Bu konuda Avrupa Ligi yönetimini de acil bir şekilde ceza vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftara zaten çok fazla taviz veriliyor. Belgrad'da 18 bin kişilik salonda 25 bin kişi vardı, kınıyorum."

'Açıklamam olayı öğrenmeden önceydi'

Yaşanan olaylara ilişkin kendisine gelen tepkilerin ardından ikinci bir açıklama yapan Ergin Ataman "Dün oynanan maçın ardından yapılan basın toplantısı esnasında hayatını kaybeden kişi hakkında bir bilgim yoktu. Bütün açıklamalarım olayı öğrenmeden önceydi" ifadelerini kullandı. Ataman'ın açıklaması şöyle:

"Kızılyıldız kulübü ve taraftarlarına en derinden başsağlığı diliyorum. Kayıplarından dolayı oldukça üzgünüm. Böylesine bir trajedinin ne normal hayatta ne de sporda yeri vardır. Dün oynanan maçın ardından yapılan basın toplantısı esnasında hayatını kaybeden kişi hakkında bir bilgim yoktu. Bütün açıklamalarım olayı öğrenmeden önceydi."

Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray Liv Hospital’ın Kızıl Yıldız ile oynayacağı basketbol maçı öncesinde, Sırbistan uyruklu Marko İvkoviç isimli taraftarın hayatını kaybettiği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"21.11.2014 günü Galatasaray ve Kızılyıldız takımları arasında oynanan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası öncesinde maça giriş biletleri bulunmayan Kızılyıldız taraftarları ile Galatasaray taraftarları arasında uzaktan taş ve şişe atmak suretiyle olaylar çıkmıştır. Arada bulunan emniyet güçleri sayesinde birbirlerine yaklaşamayan taraftarlardan Kızılyıldız taraftarları emniyet güçleri tarafından salon civarından uzaklaştırılırken kendi grubu içinde bulunan bir Kızılyıldız taraftarının bıçakla yaralandığı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır. Bahse konu olay ile ilgili görevlilerimiz tarafından çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Sırp Başkonsolos: Şoktayım

Sırbistan’ın İstanbul Başkonsolosu Zoran Markoviç, olay nedeniyle şoka uğradığını ifade ederken, güvenlik konusunda olay öncesi uyarılarda bulunduklarını kaydetti. Sırp taraftarların Türkiye’den bir an önce çıkarılması için çabaladıklarını söyleyen Markoviç, “Türk doktorlar taraftarın hayatını kurtarmak için aslanlar gibi mücadele etti” ifadelerini kullandı.