Galatasaray iki uzatmada kazandı: 110-103

Zoran Ercec 41, Carlos Arroyo 50, Sinan Güler 43 dakika sahada kaldı. Normal süre Zoran Erceg'in müthiş üçlüğü ile uzatmaya gitti. İkinci uzatma 96-96 beraberlikle sona erdi.

Furkan Aldemir ve Zoran Erceg’in sayılarıyla oyuna hızlı başlayan Galatasaray, 4.dakikada durumu 12-3’e getirdi. Nikola Kalinic’in basketiyle temsilcimizin serisine son veren Kızılyıldız, Luka Mitrovic’in basketleriyle skoru 14-14 yaptı. İlk periyot, Vougioukas, Sinan ve Kerem’in sayılarıyla temsilcimizin 22-16 üstünlüğüyle tamamlandı.



Dengede başlayan ikinci çeyrekte özellikle Ender Arslan ile hücumları iyi organize eden sarı-kırmızılılar, 14.dakikada 7 sayılık farkı yakaladı (29-22). Temsilcimiz, devre sonunda da soyunma odasına 45-40 üstün giden taraf oldu.

Üçüncü periyotta Marjanovic ve Kalinic’in basketleriyle 17-2’lik seri yakalayan Kızılyıldız, skoru da 47-57 yaptı. Arroyo ile rakibinin serisini noktalayan temsilcimiz, Kerem Gönlüm ile de pota altını kullandı. Son 10 dakikalık bölüme konuk takım 54-63 önde girdi.



Mücadelenin final periyotunda Zoran Erceg ve Ender Arslan ikilisiyle basketler bulan temsilcimiz, 38.dakikada durumu 72-73 yaptı. Son bölümü büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Kızılyıldız Telekom taktik faulleri değerlendiren, temsilcimiz ise Zoran Erceg’in son hücumda bulduğu üç sayılık basketle skoru eşitledi. Normal süre de 82-82 eşitlikle tamamlandı.

Carlos Arroyo ve Luka Mitrovic’in karşılıklı basketleriyle geçilen ilk uzatma bölümünde son hücumda da skor çıkmayınca denge bozulmadı (96-96). İkinci uzatmada rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan temsilcimiz Galatasaray Liv Hospital, maçtan da 110-103 galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY LİV HOSPİTAL (110): Zoran Erceg 32 (7 ribaund- 2 asist), Nate Jawai 2 (2 ribaund), Kerem Gönlüm 15 (7 ribaund), Ian Vougioukas 4 (1 ribaund- 1 asist), Furkan Aldemir 4 (4 ribaund), Pietro Aradori 2 (2 ribaund- 1 asist), Carlos Arroyo 26 (4 ribaund- 6 asist), Sinan Güler 10 (8 ribaund- 1 asist), Ender Arslan 15 (1 ribaund- 6 asist), Göktürk Ural

KIZILYILDIZ TELEKOM (103): Marcus Williams 8 (5 ribaund- 17 asist), Nemanja Danbugic, Luka Mitrovic 30 (4 ribaund- 3 asist), Branko Lazic 7 (3 ribaund- 2 asist), Jaka Blazic 7 (2 ribaund- 2 asist), Nikola Kalinic 21 (4 ribaund- 2 asist), Boban Marjanovic 23 (17 ribaund- 1 asist), Marko Tejic 5 (3 ribaund), Charles Jenkins (1 ribaund- 1 asist), Maik Zirbes 2 (3 ribaund)

1.PERİYOT: 22-16

2.PERİYOT: 23-24

3.PERİYOT: 9 -23

4.PERİYOT: 28-19

1.UZATMA: 14-14

2.UZATMA: 14- 7