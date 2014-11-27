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Spor

Banvit, Marko Ivkovic'i unutmadı, Sırpların acısını paylaştı

Banvit, Eurocup'ta Sırbistan temsilcisi Partizan'la oynayacağı maç öncesi Sırpların acısını paylaştı

27 Kasım 2014 00:36

Banvit, Eurocup'ta karşılaşacağı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı önce çiçeklerle havaalanında karşıladı, daha sonra da maç öncesi Sırpların acısını paylaştı.

Galatasaray-Kızılyıldız maçı öncesinde, Sırp taraftar Marko Ivkovic'in bıçaklanarak öldürülmesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

Ntvspor'da yer alan habere göre; Bandırmalı sporseverler, salonda maçı izleyen eski basketbolcuları Miroslav Radosevic için, "Seni seviyoruz Radosevic" pankartı açtı.

Daha sonra ise Banvitli basketbolcular, İstanbul 'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Marko Ivkovic için  "Kaybınız için üzgünüz" yazılı pankart açtı. Ivkovic için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

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