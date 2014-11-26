T24 LogoT24 Logo
Spor

Sırp taraftar Marko İvkoviç’in katil zanlısı yakalandı

Galatasaray Liv Hospital-Kızılyıldız maçı öncesi yaşanan olaylarda kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitiren Sırp taraftar Marko Ivkovic'in katil zanlısı yakalandı

26 Kasım 2014 22:19

THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz cuma günü Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasında oynanan basketbol karşılaşması öncesi çıkan olayda, Sırp taraftar Marko İvkoviç’i kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan kişinin yakalandı. Zanlı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Galatasaray taraftarı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, olay yeri ve çevresindeki görüntüleri inceleyerek önceki akşam gözaltına alınan 5 kişinin verdiği ifadeler ve kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandığı belirtilen katil zanlısının hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öne sürüldü. 

Türkiye ile Sırbistan arasında diplomatik gerilime yol açan cinayetin ardından İstanbul polisi alarma geçti.

 

4 özel ekip kuruldu

 

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde kurulan 4 özel ekip geceli gündüzlü yürüttükleri çalışmada, aralarında polislerin de bulunduğu 200 kişinin ifadesini aldı. Spor salonunun girişini gören kameralar bölgedeki mobese ve güvenlik kamerasının kayıtlarındaki görüntüler tek tek incelemeye alındı. 300 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Marko İvkoviç’in öldürüldüğü noktayı gören bir kamera görüntüsüne ulaşıldı.

Kamera görüntülerinde son teknoloji kullanıldı
Kameranın olay yerine uzak bir noktada olması, havanın karanlık ve taraftarların ellerinde meşaleler bulunması nedeniyle yüz görüntülerine ulaşılamadı. Asayiş Şube’deki Görüntü İzleme Merkezi’nde görüntü, teknolojik sistemle netleştirildi. Olayın hemen ardından kaçtıkları kameraya takılan 5 kişinin kimlikleri belirlendi ve önceki akşam gözaltına alındı.

 

Gözaltındaki 5 kişi katil zanlısı ile ilgili bilgiler verdi

 

5 kişi, sorgularında cinayeti işlemediklerini ancak cinayeti işleyen kişiyle ilgili bazı bilgiler verdi. Bu bilgiler ve kamera görüntüsü üzerinden yapılan çalışmada cinayeti gerçekleştiren kişinin kimliği tespit edilerek aranmaya başlandı. Öğle saatlerinde ekipler, katil zanlısı olduğu öne sürülen kişiyi gizlendiği adreste gözaltına aldı. Emniyete getirilen katil zanlısı, olaylar sırasında salon çevresinde olduğunu ancak Marko İvkoviç’i öldürmediğini iddia etti. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Galatasaray taraftarı olan şüpheli kişinin, diğer 5 kişi ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER

Marko İvkoviçgalatasaraykızılyıldızbasketboleuroleaguemaçbasketbolyakalandıtaraftarkatil

İlgili Haberler

G.Saray-Kızılyıldız maçında Sırp taraftar bıçaklanarak öldü, başbakanlar devreye girdi!

Euroleageu'de Galatasaray'ın sahasında karşılaştığı Kızılyıldız taraftarının maç öncesi kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi üzerine tartışmalar büyüyor

Sırp Başkonsolos: Ergin Ataman bir teröristtir!

Zoran Markoviç: Olay, Türk holiganların, Sırp vatandaşlarına düzenlediği terörist saldırı

'Sırp taraftarlar, Yunanlılarla birlikte Türkiye'ye gelecek'

Galatasaray maçında bıçaklanarak öldürülen Sırp taraftar Ivkoviç’i anma töreninde rahip, 'Marko ortodoksluk için şehit oldu, artık yeni bir Miloş Obiliç'imiz var' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24