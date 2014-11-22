Sırp Başkonsolos: Ergin Ataman bir teröristtir!

Sırbistan'ın İstanbul Konsolosu Zoran Markovic, Sırp basınına tartışılacak açıklamalar yaptı. Sırp taraftarın öldürüldüğü olayları, "Türk holiganların, Sırp vatandaşlarına düzenlediği terörist saldırısı" diye niteleyen Markovic ayrıca, "Galatasaray antrenörü bir teröristtir" dedi.

Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak Sırp taraftar Marko İvkovic'in bıçaklanarak öldürülmesinden Galatasaray taraftarının sorumlu olmadığı söyledi ama Galatasaray-Kızılyıldız maçının ardından, Sırbistan'ın İstanbul Konsolosu Zoran Markovic, ülkesinin medyasına ağır ifadelerle dolu bir açıklama yaptı.

Sporx'in haberine göre olayı, "Türk holiganların, Sırp vatandaşlarına düzenlediği terörist saldırısı" şeklinde niteleyen Markovic, genç Ivkovic'in 5 saat boyunca kanamasının sürdüğünü, kan kaybından öldüğünü ve Türk doktorların büyük mücadele verdiğini belirtti.

'İstanbul'daki trafik polislerini uyardım'

Konsolos Markovic, "Galatasaray antrenörü, maçtan sonra diyor ki, bizim taraftarlarımız teröristmiş ve Türk taraftarları terörize etmiş. Ben de diyorum ki, o teröristtir ve bu sözümün arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Zoran Markovic, "3 otobüs taraftar vardı ve polis eskortuyla Sırbistan'a döndüler. Yolda hiç durdurulmadılar ve Bulgaristan sınırına kadar hiç ara vermeden yol aldılar. Bu gerekli bir güvenlik prosedürüydü. İstanbul'daki trafik polislerinden, Sırbistan plakalı araçlara dikkat edilmesini de talep ettim" dedi.

Ergin Ataman ne demişti?

Ataman maçın ardından yaptığı basın toplantısında, "300-400 Sırp zıpır, taraftarımıza, Türk polisine taşlarla ve meşalelerle saldırdılar. Salona gelirken salonun önünde gördüğüm ve yaşadığım manzara dehşet vericiydi. 300-400 kişilik bir grup, sahil yolundan askeri bir tabur gibi toplu halde yolu kapatarak geliyordu. Oradan buraya gelinceye kadar kimse müdahale etmedi. Biletleri ve maça giriş izinleri yok. Ayrıca üst düzeydeki emniyet kuvvetlerimizi de nasıl yanılttılar, hayretler içindeyim. 300-400 Sırp... Bunlara 'terörist' diyeceğim. Bu konuda Avrupa Ligi yönetimini de acil bir şekilde ceza vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftara zaten çok fazla taviz veriliyor. Belgrad'da 18 bin kişilik salonda 25 bin kişi vardı, kınıyorum" demişti. Ataman daha sonra bu açıklamaları yaptığı sırada İvkovic'in öldüğünü bilmediğini söyledi.

Ergin Ataman: Bilmiyordum

Bu arada, özellikle Sırp basınında tepki çeken "terörist" ifadelerini hakkında kendisini savunan deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısı sırasında söz konusu Sırp taraftarın ölümünden haberi olmadığını söyledi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde: "Kızılyıldız kulübü ve taraftarlarına en derinden başsağlığı diliyorum. Kayıplarından dolayı oldukça üzgünüm. Böylesine bir trajedinin ne normal hayatta ne de sporda yeri vardır. Dün oynanan maçın ardından yapılan basın toplantısı esnasında hayatını kaybeden kişi hakkında bir bilgim yoktu. Bütün açıklamalarım olayı öğrenmeden önceydi."