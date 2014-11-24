'Sırp taraftarlar, Yunanlılarla birlikte Türkiye'ye gelecek'

Euroleague D Grubu’nda 21 Kasım’da Abdi İpekçi’de oynanan G.Saray-Kızılyıldız maçı öncesi konuk takımın 25 yaşındaki taraftarı Marko Ivkoviç’in kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi sonrası yaşanan gerilim sürüyor. Sırplar intikam yemini ederken sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre Sırp taraftarlar Yunanistan takımı Olympiakos taraftarı ile birlikte İstanbul’a gelmeyi planlıyor.

Euroleague’de - Fenerbahçe veya Anadolu Efes’in tur atlamaları halinde Kızıl Yıldız’la eşleşme ihtimalleri bulunurken Ivkoviç’i anma töreninde rahip, “Marko ortodoksluk için şehit oldu, artık yeni bir Miloş Obiliç’imiz var” dedi.

Fatih Saboviç’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, krize, Galatasaray’ın grubunda yer alan Olympiakos’un taraftarları da dahil oldu. Yunan ekibi Olympiakos’un “Gate 7” tribün grubu ile ‘kardeş’ olan Kızılyıldız’ın “Delije” (Güçlü çocuklar) taraftar grubu, sosyal medya üzerinden birbirlerine destek mesajları yağdırdı. İki takım taraftarlarının, 18 Aralık’ta (Maç Euroleague kararıyla 19 Aralık’ta da oynanabilir) Galatasaray’ın İstanbul’da Olympiakos’la oynayacağı maça ‘çıkarma’ yapacağı güçlü bir iddia olarak ortaya atıldı.

Babası savaşta öldürülmüş

Öldürülen taraftar Marko Ivkoviç, Hırvat şehri Zadar’da doğdu. Babası, Bosna Savaşı sırasında ailesinin yaşadığı Krajina kentinde hayatını kaybetti. Ivkoviç, 1995’te ailesi ile Sırbistan’ın Jagodina kentine göç etti. Daha sonra Belgrad’ın Zemun ilçesine yerleşen Ivkoviç’e okul arkadaşları ‘Çilek’ anlamına gelen ‘Jagoda’ lakabını taktı.

Üst turda Kızılyıldız ile bir Türk takımı eşleşebilir

Euroleague’de Anadolu Efes veya Fenerbahçe Ülker tur atlarsa, D Grubu’nda yer alan Kızılyıldız da turu geçtiği takdirde Sırpların, Türk takımlarından biriyle eşleşme ihtimali ortaya çıkıyor. Bu da yine bir Türk takımının Belgrad deplasmanına çıkması ve Kızılyıldızlıların da bir kez daha Türkiye’ye gelmesi anlamına geliyor.



Novi pazar-partizan maçı var

Sırbistan süper Ligi’nde gelecek hafta Partizan, Fenerbahçe’nin kardeş kulübü Novi Pazar’la karşılaşacak. Olay sonrası Novi Pazar’ın, Belgrad’da Vozdovac ile oynaması gereken maç iptal edilmişti. Şimdi 400-500 Partizanlı’nın, deplasmana gideceği konuşuluyor. Sürecin olumsuz işlemesinden en çok zarar görecek taraf yine Novi Pazarlılar.

Ayinde ‘Obiliç’ vurgusu

Aziz Mark Kilisesi’nde önceki gün Marko Ivkoviç için yapılan törende rahip Jovan Blagojeviç, “Marko Ivkoviç bir şehittir ve artık yeni bir Miloş Obiliç’imiz daha var. Onu hiç unutmayacağız” açıklamasını yaptı. Ivkoviç’in öldürüldüğünün kesinleştiği saatlerde de “Delije” grubu mensupları, twitterdan Obiliç’in fotoğrafını paylaştı.

Miloş Obiliç kimdir?

Kosova Savaş meydanında Osmanlı Padişahı Sultan I. Murat’ı öldüren Sırp soylusu. Obiliç, yüzyıllardır Sırplar tarafından kahraman olarak anılıyor ve ülkede çok sayıda heykeli var. Sırbistan’da onun adına FK Obiliç isminde bir futbol takımı da bulunuyor.

Sosyal medya savaşları

Galatasaray, Kızılyıldız ve Olympiakoslu taraftarlar sosyal medya üzerinden birbirlerine öfke saçıyor. Karşılıklı olarak birbirini tehdit eden taraftarlar, birbirlerine “Hesaplaşacağız” mesajı veriyor. Sürecin daha da tehlikeli hale gelmesinden korkuluyor.

Büyükelçilikte önlem

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği önünde Ivkoviç için önceki gün yapılan ayin sonrası protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerde Partizan ve Kızılyıldız taraftarları bir aradaydı. Dün de büyükelçilik önünde çok sayıda Sırp polisi olay çıkma ihtimaline karşı önlem aldı.