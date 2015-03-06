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Okullarda çalışan görevliler cinsel istismar, uyuşturucu suçlarından sabıkalı çıktı!

Diyarbakır'da öğrencilerle iletişimi olan 150 kişinin sabıkalı olduğu belirlendi

06 Mart 2015 12:36

Diyarbakır Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda öğrencilerin güvenliğinin korunması kapsamında öğrencilerle iletişim halinde olan servis şoförleri, kantin çalışanları ve diğer bölümlerde görev yapan kişileri araştırdı

1643 kişi üzerinde yapılan sorgulama ve incelemede, öğrencilerle sürekli iletişim halinde bulunan 100 servis şoförü, 34 kantin görevlisi ve diğer görevliler olmak üzere 150 kişinin daha önce cinsel istismar, adam yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kaydı bulunduğu saptanarak, görevlerinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır Valiliği, çocukların çeşitli tehlikelere maruz kalmalarını engellemek, önleyici tedbir hizmetleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptı. Çalışmada, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı. İl merkezindeki 230 okulda öğrenim gören yaklaşık 222 bin öğrenci ile iletişim halinde olan servis şoförü, kantin çalışanları ile diğer okul görevlilerinin kimlik bilgileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden istendi. Polis, ayrıca okullardaki kenti irtibat görevlileri ve Okul Aile Birlikleri aracılığıyla da listeyi genişletti. Okullarda öğrencilerle iletişim halinde olan toplam 1643 kişi üzerinde yapılan sorgulama ve incelemede, öğrencilerle sürekli iletişim halinde bulunan 100 servis şoförü, 34 kantin görevlisi ve diğer görevliler olmak üzere 150 kişinin daha önce cinsel istismar, adam yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kaydı bulunduğu saptandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü, belirledikleri çeşitli suçlardan kaydı ve hükmü olan çalışanların bulunduğu listeyi resmi yazıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Yazıda, okul çalışanlarıyla ilgili yönetmeliğin uygulanması istenerek, "Genel güvenlik yönünden risk teşkil edilebilecek şahısların, bu ortamlarda görev yapmalarının sakıncalı olduğu değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu risk teşkil eden şahısların öğrencilerle aynı ortamda çalışmamaları gerekli değerlendirmenin ivedilikle yapılarak kanunun gereğinin yapılması ve daha sonra bilgi verilmesi gerekmektedir" denildi.

 

Risk grubunda bulunan 150 kişi ihraç edildi

 

Polis, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul servis firmaları ile kantin çalışanlarıyla iletişime geçerek suça karıştığı belirlenen 150 kişinin ihraç edilmesini istedi. Milli Eğitimin ve Emniyetin resmi yazısını dikkate alan firmalar bahse konu kişilerin işlerine son verdi. İki kurumun, yeni bir personel alınması durumunda da kendilerine bildirilmesi ve kanuna uygun kişilerin işe alınması konusunda firmalara duyuru yaptığı öğrenildi.

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