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Türkiye'de her 100 çocuktan 8'i tacize uğruyor, tacizcilerin çoğunluğu çocukların tanıdığı kişiler!

İlk cinsel taciz kız çocuklarında 9, erkek çocuklarında 12 yaşında gerçekleşiyor

28 Şubat 2015 16:18

Dünya sağlık Örgütü (DSÖ)ve Ankara Üniversitesi'nin hazırladığı "Türkiye'de Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşam Deneyimleri Araştırması Raporu"na göre,  erkeklerin yüzde 8.7'si; kadınların yüzde 7'si çocukluklarında cinsel tacize uğradı. İlk cinsel taciz kız çocuklarında 9; erkek çocuklarında 12 yaşında gerçekleşti. Tacizcilerin çoğunluğunu çocukların tanıdığı kişiler oluşturuyor.

Ayşegül Kahvecioğlu’nun Milliyet’te yer alan haberine göre, Dünya sağlık Örgütü (DSÖ)ve Ankara Üniversitesi'nin işbirliği  ile beş üniversitede 2 bin 257 öğrenciyle yapılan görüşmeler sonunda hazırlanan rapor çocukluk çağında yaşanan "cinsel istismar" vakaları ile ilgili dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Buna göre, erkeklerin yüzde 8,7'si; kadınların yüzde 7,2'si çocukluklarında cinsel tacize uğradığını kaydetti. Ankara Üniversitesi'nin yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, KaradenizTeknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden yaş ortalaması 20 olan 2 bin 257 öğrencinin katıldığı araştırmanın raporunda, çocukluk çağında yaşanan olumsuz yaşam deneyimleriyle ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı. Veriler özetle şöyle:

 

100 çocuktan 8'i tacize uğramış

 

Erkeklerin yüzde 26,2'si; kadınların yüzde 16,3'ü çocukluğunda, Tokat, dayak gibi fiziksel istismara maruz kalmış.

Erkeklerin yüzde yüzde 8,7'si; kadınların yüzde 7,2'si çocukluklarında cinsel tacize uğramış. Bu oran tüm çocuklarda yüzde 7,9.

Cinsel tacizin ilk gerçekleştiği sırada çocuğun yaşı erkeklerde ortalama 12; kızlarda 9.

Cinsel tacize uğrayan çocukların yüzde 37,1'i "tanıdığı ve evde yaşamayan biri", yüzde 25,2'si "evde yaşamayan bir akraba", yüzde 11,3'ü "evde yaşayan ve akraba olmayan biri", yüzde 11,3'ü "çocuğun güvendiği biri", yüzde 8,6'sı istismarcının "evde yaşayan bir akraba", yüzde 7,9'u "çocuğun bakımından sorumlu olan biri (bebek bakıcısı vb.)" ve yüzde 33,8'i ise "bir yabancı" olduğunu söyledi.

Cinsel tacize uğrayan erkek çocukların yüzde 44,9'u "tanıdığı evde yaşamayan biri" tarafından taciz edildiğini bildirmiş, kız çocuklarında ise tacizi gerçekleştirenler arasında en yüksek oran yüzde 32,9 ile "evde yaşamayan bir akraba" oldu.

Yüzde 68'i erkek

Azarlama, hakaret etme, küçümseme, tehdit etme, suçlama gibi duygusal istismara uğrayanların oranı erkeklerde yüzde 10,7; kadınlarda yüzde 8,9.

Duygusal ihmal oranı tüm grupta yüzde 8,8. Erkek çocukların yüzde 11,3'ü; kız çocuklarının ise yüzde 6,5'i duygusal ihmale uğramış.

Tüm istismar tiplerinde kız çocuklarını istismar edenlerin yüzde 68'i erkek; erkekleri istismar edenlerin yüzde 83'ü kadın.

Katılımcıların çocukluklarında aile içi şiddete tanık olma oranı yüzde 18,4. Erkeklerde bu sıklık yüzde 20,9; kadınlarda ise yüzde 16,1.

Katılımcıların genelinde aile bireyleri arasında ruhsal, zihinsel hastalığı olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 6. Katılımcıların yüzde 6,4'ü ise Alkol sorunu olan birisiyle aynı evde yaşadığını kaydetti.

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