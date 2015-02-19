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Müdür Yardımcısı: Mini etek giyen kızları taciz edin ki giyemesinler!

‘Bu okulda kızlar mini etek giyiyor. Bu tacize açık bir durum. Böyle giyerlerse tacizi hak ediyorlar!’

19 Şubat 2015 14:56

Kepez Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Filiz G., okuldaki 31 sınıf başkanını toplayarak, "Bu okulda kızlar mini etek giyiyor. Bu tacize açık bir durum. Böyle giyerlerse tacizi hak ediyorlar. Erkek öğrencilerden bir tim kuracağım. Erkekler mini etek giyen kızları önce uyaracak. Eğer devam ederlerse taciz yapılacak" dedi.

Antalya'da Varsak Lisesi'nden geçen hafta Kepez Atatürk Anadolu Lisesi'ne atanan müdür yardımcısı Filiz G., 9 Şubat Pazartesi günü okuldaki 31 sınıf başkanıyla toplantı yaptı. Sınıf başkanlarının öğretmenlerine anlattığına göre müdür yardımcısı G., "Bu okulda kızlar mini etek giyiyor, tayt giyiyor, okul kıyafeti giymiyor. Bu tacize açık bir durum. Böyle giyerlerse tacizi hak ediyorlar. Okulda erkek öğrencilerden bir tim kuracağım. Erkekler mini etek giyen kızları önce uyaracak. Eğer devam ederlerse taciz yapılacak. Taciz edilip rahatsız olacaklarından düzgün giyinmeye başlayacaklar" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Filiz G.'nin ifadelerini bazı sınıf başkanları öğretmenlerine anlattı. 10 Şubat Salı günü yapılan öğretmenler kurulu toplantısında konu gündeme geldi.

Müdür yardımcısı Filiz G. ile bir öğretmen arasında söz konusu iddialara ilişkin konuşma, kurulun toplantı tutanakları kaydına da alındı. Tutanakta Filiz G.,"Evet söyledim. Aşırılıklara göz yumarsak, taciz edilirse kim suçludur" dedi.

DHA muhabirinin görüşünü aldığı müdür yardımcısı Filiz G. kısa etek timi kuracağı iddialarını kabul etmedi, "Öğrencilerimle konuştuğum her şey özelimdir" dedi.

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