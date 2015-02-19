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Çocuğa minibüste taciz davasında suçlamalara ret

14 yaşındaki erkek çocuğuna taciz davasında sanık tüm suçlamaları reddetti, duruşma ertelendi

19 Şubat 2015 10:48

Kayseri'de, bindiği dolmuşta tek başına kalan 14 yaşındaki H.H.A.'yı tenha bir yere götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sürücü 30 yaşındaki M.K., suçlamaları reddetti.

Olay, 10 Ağustos 2013 tarihinde merkez Develi İlçesi Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan M.K.'nın dolmuşuna, iki kadın yolcuyla birlikte H.H.A. da bindi. Bir süre sonra kadınların dolmuştan inmesinin ardından şoför M.K., iddiaya göre aracında tek kalan erkek çocuğa "Gel beraber son bir sefer daha yapalım" dedi. Ancak güzergahtan çıkan M.K., bağ yoluna girdi. Çocuğun tepki göstermesi üzerine, aracı tenha bir yere çeken M.A., burada iddiaya göre H.H.A.'yı taciz etmeye başladı. M.A.'yı iterek kendini kurtaran çocuk, koşarak kaçtı ve evine giderek durumu ailesine anlattı. 

Ailenin şikayetinin ardından M.A. hakkında, 'çocuğun basit cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın duruşmasında suçlamaları reddeden dolmuş şoförü M.K., "Olay günü H.H.A. kırmızı bir pantolon giymişti. Kendisini tanırım. 'Bu nasıl bir pantolon?' diye çıkıştım. Ben kendisine kızdığım için bana bu şekilde iftira attı. Durakta iki kadın yolcuyla birlikte dolmuşa H.H.A. da bindi ama güzergah dışında herhangi bir yere götürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirten H.H.A. ise 'Eve gitmek için mahalleden tanıdığım ve ağabey diye hitap ettiğim M.K.'nın dolmuşuna bindim. Bir sefer daha yapmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Mahalleye doğru gitmemiz gerekirken, bağ yoluna girdi. Cinsel istismarda bulundu ama reklam olmamak için şikayetçi olmuyorum" diyerek ifade verdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

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