Uçakta çocuğa taciz skandalı!

Airporthaber.com'un haberine göre, 6 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yolcularını aldıktan sonra kalkış için son hazırlıklarını yapan Anadolujet’in TK7282 sefer sayılı Bodrum-İstanbul uçağında E.A isimli yolcu ve 12 yaşından küçük refakatsiz bir çocuk uçakta yan yana oturdu.

Diğer yandaki yolcu fark etti

Bilet işlemlerinden sonra görevliler tarafından UM yolcu (refakatsiz) statüsünde olduğu için kabin ekiplerine teslim edilerek koltuğa oturtulan küçük çocuk, hemen yanında oturan E.A isimli yolcu tarafından taciz edilmeye başlandı. Bu sırada yan koltukta oturan bir başka yolcu, E.A isimli yolcunun cinsel organını çıkararak küçük çocuğu sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini farketti ve durumu hemen kabin ekiplerine bildirdi.

Tacizciler her yerde serbest bırakılıyor

Kabin ekipleri, E.A isimli yolcuya müdahale etmek istedi ancak yolcu kabin ekipleri ile münakaşaya başladı. Bu sırada uçağa güvenlik görevlileri davet edildi. E.A., görevliler tarafından uçaktan indirildi. Muğla Havalimanı polisine teslim edilen yolcu hakkında ‘sorunlu yolcu’ tutanağı tutularak serbest bırakıldığı kaydedilirken Anadolujet’in de olaydan son derece rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Kara listeye alınacak

Anadolujet’in refaketsiz bir çocuğu taciz eden yolcu hakkında yasal yollara başvurmak üzere olduğu kaydedilirken E.A isimli yolcunun kara listeye alınarak bundan sonraki Anadolujet uçuşlarına da alınmayacağı belirtildi.

Refakatsiz yolcu nedir?

Seyahatin başladığı gün, yedinci yaş gününü kutlamış ancak onikinci yaş gününü kutlamamış olan yedi-on bir yaşında ebeveyni veya kanuni temsilcisi tarafından yalnız seyahat etmesine izin verilen çocuk yolcudur. Refakatsiz seyahat eden çocuklara, uçağa gidene kadar olan güvenlik kontrollerinden geçme, yolcu salonlarına ve uçağa alınma esnasında görevli personel eşlik eder. Refakatsiz çocuk yolcu, uçağın kalkış saatinde yetkili personel tarafından uçağa götürülerek kabin amirine teslim edilir.

Uçuş esnasında; refakatsiz çocuk yolcuların yer numaraları kabin görevlilerine yakın olan koltuklardan seçilir. Böylece uçuş esnasında kabin görevlilerinin gözetimi altında seyahat ederler.

Geçen ay da hostes tacize uğramıştı

Van’dan Ankara’ya gitmek için 19 Temmuz Cuma günü, saat 06.00’da Van Ferit Melen Havalimanı’ndan uçağa binen Van Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Vural Polat, “güvenlik sorunu” gerekçe gösterilerek uçaktan çıkarıldı ve polise teslim edildi.

Pilot raporunda ise Polat’ın hostes E.B.’yi taciz ettiği iddiasıyla uçaktan indirildiği belirtildi. İddiaların komplo olduğunu belirten Polat, savcılığa suç duyurusunda bulundu.