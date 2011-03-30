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Yaşam

CHP'li Sevigen: Devlet pedofili envanteri çıkarmalı

CHP'li Sevigen, “Devlet, pedofili (çocuklara cinsel ilgi duyma) hastalarıyla ilgili envanter çıkarmalı” dedi.

30 Mart 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI T24/ANKARA  

Türkiye’yi ayağa kaldıran Kayserili çocukların akıbetiyle başlayan tartışmada CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu Üyesi Mehmet Sevigen, “Devlet, pedofili (çocuklara cinsel ilgi duyma) hastalarıyla ilgili envanter çıkarmalı” dedi.

 

Zamanaşımı olmamalı

 

Mehmet Sevigen, T24’e, okul çevresinde ve mahallelerde titiz bir araştırma yapılmasının zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, çocukları ve aileleri bu tür suç ve suçlulara karşı donanımlı hale getirmeli. Toplumun farkındalık düzeyi artırılmalı.Okullarda, rehberlik derslerinin, aileleri kapsayacak biçimde genişletilmesini öneren Sevigen’e göre, bu tür suçlarda ‘zamanaşımı’ uygulanmamalı.       

 

Akraba ve mahalleli

 

Çocuk istismarcılarının önemli bölümünün, akraba, yakın akraba ve mahalleli çıktığına dikkat çeken Sevigen, “Ortaya çıkan bu gösterge, çocukların yakından takibini öngörüyor. Çocuklardaki değişim okulda kolayca tespit edilebilir. Rencide etmeden çocuklarla diyalog kurulabilir. Çevresi, yakınları ve problemleri hakkında konuşulabilir”. Devletin, pedofili envanteri çıkarılmasında zorlanmayacağını anlatan Sevigen, “Rehabilatasyon için başvuranlar bellidir. Suç işleyenlerin kayıtları vardır. Yani, böyle bir envanter için biraz çaba yeterli”.

 

Pedofil sayısı bilinmiyor

Öte yandan çocuklara yönelik cinsel sömürü ağı koordinatörü Avukat Şahin Antakyalıoğlu, T24’e, Kayserili çocuklardan hareketle son durumu özetledi. Buna göre, Türkiye’nin pedofili envanteri yok. Ancak, bunun olmaması çocukların   kendilerini ya da ailelerin koruyamayacağı anlamına gelmiyor. “Bilgilendirme şart” diyen Antakyalıoğlu, “Aileler çocuklarını bilgilendirmede yetersiz kalıyorsa; Baroların çocuk hakları merkezlerinden yararlanabilirler. SÇHEK ve okullardaki rehber öğretmenlere başvurulabilir”.

 

Antakyalıoğlu’na göre, çocuklara ‘dokunma-kötü dokunma’ ne anlama geldiği mutlaka öğretilmeli. Özellikle, bilişim alanında mağduriyet yaşanmaması için ‘güvenli internet kullanımı’  eğitimi verilmeli. Çocukların şüphe çeken davranışlarının üzerine gidilerek olası tehlike önlenebilir. Sosyal paylaşım sitelerine erişimde aile gözetim yükümlülüğünü unutmamalı.

 

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