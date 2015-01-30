Pedofili skandalı; 11 yaşındaki kız çocuğuyla seks için kuyruğa girdiler, bekâretini satın almak istediler!

Çocukların internette karşılaşabileceği tehlikelerle ilgili tartışmalar sürerken, Bilişim Hukuku Derneği’nin yaptığı deneysel çalışma skandal sonuçlar ortaya koydu. İnternetteki sohbet sitelerindeki çocuk istismarına yönelik yapılan deneysel çalışmada önce 11 yaşında bir kız çocuğu kimliğiyle sahte bir profil oluşturuldu. Bu profille herhangi bir arama motorundan rastgele belirlenen sohbet sitelerine girildi. Profil, “yaşının 11 olduğunu” özellikle ve sürekli belirtti. Konuşmalar toplandığında çıkan sonuç ürkütücü gerçeği ortaya koydu. Profille yapılan 120 konuşmadan 65’i cinsel içerikli çıktı.



Sonuçlara göra kız çocuğu profiliyle konuşmayı bitirmek istemeyenler, ısrarcılar ve hatta kamera açmasını isteyenler büyük çoğunlukta. Aralarında doktorlar, öğretmenler mühendisler var… Konuşanlar arasında sadece 10 kişi “Bu saatte uyuman gerekir. Yanlış yapıyorsun” dedi.

Karşı tarafa cinsel içerikli mesaj yazılmadı

TV6’daki Gündem Arası programında Gülümhan Gülten’e yapılan deneysel çalışmayı ve raporu açıklayan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, deneyin nasıl yapıldığını ve sonuçlarını anlattı.

Ergün şunları anlattı: “Deney kapsamında önce, 11 yaşında bir kız çocuğu profili oluşturuldu. “Merve_11” adı verilen profil ile rastgele seçilen sohbet odalarına girildi. Konuşmaların başında ve ortalarında kullanıcının yaşının 11 olduğu özellikle belirtildi. Karşı tarafa cinsel içerikli hiçbir şey yazılmadı ve ilk mesaj karşı taraftan beklendi. Oluşturulan profilde sömestr tatili, karne ve hobilerden bahsedildi.”

120 kullanıcıdan sadece 10 kullanıcı sohbetten uzaklaştırmaya çalıştı

“120 konuşma kayıt altına alındı. Bu konuşmaların 65’ten fazlasının cinsel içerikli konuşma olduğu tespit edildi. 120 kişiden sadece 10’u kullanıcının “yanlış yaptığını ve bu saatte uyuması gerektiğini” söyleyip siteden çıkartmaya, sohbetten uzaklaştırmaya çalıştığı belirlendi.”

'Parayla bekaretini satın almak istediler'

Deney sonuçlarına ilişkin raporun diğer sonuçları ise şöyle:

- Kullanıcı ile konuşanlar doktor, öğretmen, mühendis, güvenlik görevlisi, dolmuş şoförü gibi mesleklerden olduğunu belirtmişlerdir.

- Kullanıcı ile 18 -55 yaş aralığında olduğunu belirten kişiler konuşmuşlardır.

- Önce kullanıcının yaşının küçük olduğunu belirten 50-55 yaşındaki kişiler daha sonra cinsel içerikli sohbete başlamışlardır.

- Parayla bekaret satın almak isteyen kişiler olmuştur.

Eskortluk teklif ettiler

- Bazı kişiler kullanıcıya eskortluk teklif etmişlerdir.

- Kullanıcıya annesini soranlar, onu düşlediklerini belirtenler olmuştur.

- Sohbeti terk edenler genel olarak bir şey dememişlerdir.

- Kullanıcı bir kişiye yaptığının yanlış olduğunu, korkunç konuştuğunu söylemiştir. 21 yaşındaki şahıs konuşmaya devam edince kullanıcı polise şikayet edeceğini söylemiştir. bunun üzerine kullanıcı siteden atılmış ve banlanmıştır. daha sonra o siteye giriş yapmaya çalışıldığında ip değiştirmeden başarılı olunamamıştır.

Dini içerikli sitelerde de cinsellik ısrarcılığı yapıldı

Deney sonuçlarında hangi sitelere girildiği ve bu sitelerden alınan mesajlar da ayrıntılı olarak belirtildi. Buna göre dini içerikli bir siteden “merve_11” profiline 20 mesaj geldi. Bu mesajlardan 14’ü cinsel içerikli ve ısrarcı mesajlar. Kullanıcının yaşını öğrendiğinde doğrudan sohbetten çıkmasını isteyen ve uyaran sayısı ise 3.

Kıyamamışlar!



Başka bir dini temalı sitede ise “merve_11” profiline 30 mesaj geldi. Bu mesajlardan ise 10’u cinsel içerikli. Bir kullanıcının “Sohbet sitesinde ne arıyorsun?” sorusuna, “Google da sohbet chat yazdım, islam temalı oda yazıyordu tıkladım, yanlış yere mı girdim?” şeklinde cevap verildi.



Bunun üzerine karşı taraf, cinsel amaçlı olarak burada olduklarını ancak çocuk olduğu için kullanıcıya kıyamayacaklarını belirtti.

'Israrla yaşı söyledik, iğrenç teklifler geldi'

Sohbet saylarının ulaşılması çok kolay ve popüler isteler olduğunu belirten Kürşat Ergün,

“Biz ısrarla yaşı söyledik. Çok değişik ve iğrenç teklifler geldi. İslami temalı sohbet odalarında da hiçbir değişiklik yok. Biz sadece 120 kişiyi kayıt altına alabildik. Aslında daha fazlaydı ama biz 120 kişiye cevap verebildi” dedi. Meslek grubunun, eğitim seviyesinin ve yaşın fark etmediğini belirten Ergün, insanların bilgisayar başına geçtiğinde bastırılmış duygularının harekete geçtiğini ve karşı tarafa zarar vermeye başladığını vurguladı.

Tehdit ve tecavüz

Avukat olarak kendilerine gelen çok fazla dosya olduğunu söyleyen Ergün, “Bir dosyada, bir çocuk sohbete başlıyor. Karşı taraf çocuktan kamerasını açmasını istiyor. Çocuk kamerayı açınca görüntü elde ediyor ve daha sonra bunları ailesine yollayacağını, sitelerde paylaşacağını söyleyerek tehdit ediyor. Fiziksel birliktelik talep ediyor ve yapıyor. Tecavüz sonuçları ortaya çıkıyor” dedi.

'Ebeveynler mutlaka çocuklarını takip etmeli'

Ebeveynlerin mutlaka çocuklarının internette neler yaptığını takip etmeli diyen Ergün, evlerde çocuklar için filtreli internet paketlerinin kullanılması gerektiğini söyledi.



