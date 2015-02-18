Taciz ve tecavüze uğrayan kadınların başvurduğu adli yargıda savcıların sadece yüzde 5,8’i kadın!

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) resmi internet sitesindeki 2 Eylül 2013 tarihli son verilere bakıldığında hâkim ve savcı seçimi ile dağılımında yapılan cinsiyet ayrımı ortaya çıkıyor.

Mersin'de evine gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan cinayeti ardından kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz sorunu bir kez daha Türkiye’nin bir numaralı gündemi haline geldi.

Türkiye’de kadına yönelik şiddet olaylarının son yıllarda artış göstermiş olması tartışmaların merkezinde yer alırken, yargı sistemi de önemli bir sorun olarak tartışmaya açıldı. Şiddete, cinsel saldırıya maruz kalmış, taciz veya tecavüz nedeniyle mağdur olan kadınlar yargı yoluna gittiğinde de zorluk ve duyarsızlıkla karşılaşıyor.

Türkiye’nin yargı sistemindeki özellikle tecavüz, taciz gibi davalara bakan adli yargıdaki kadın- erkek oranlarındaki büyük fark dikkat çekiyor.

Yargının cinsiyetçilik sorunu

HSYK sitesinde yayımlanan son verilere göre, Türkiye'de toplam 13 bin 666 hâkim ve savcı bulunuyor. Bunun 8 bin 960 (yüzde 65,6 ) hâkim, 4 bin 706'sı (yüzde 34,4) savcı. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında hâkim ve savcıların 10 bin 117'si (yüzde 74) erkek, 3 bin 549'u (yüzde 26) kadın olarak dikkat çekiyor.

Kadına şiddet, kadın cinayetleri ve taciz-tecavüz davalarına bakan adli yargıdaki cinsiyet dağılımı ise daha da çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Adli yargıda kadın hâkim sayısı 2 bin 436 (yüzde 39,2). Saldırılara karşı yargıdaki ilk başvuru noktası olan savcılıklarda kadın savcı sayısı ise sadece 260 (yüzde 5,8). Adli yargıda hâkimlerin sayısı 3 bin 779'u (yüzde 60,8), savcıların da 4 bin 185'i (yüzde 94,2) erkek.

Erkeklerin sayısının 739 (yüzde 80,5) olduğu idari yargıda da, kadınların sayısı 179'da (yüzde 19,5) kalıyor.