T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taciz ve tecavüze uğrayan kadınların başvurduğu adli yargıda savcıların sadece yüzde 5,8’i kadın!

Saldırıya uğrayan kadınların ilk başvuru yaptıkları savcıların büyük çoğunluğu erkek

18 Şubat 2015 20:40

Eylem Yılmaz

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) resmi internet sitesindeki 2 Eylül 2013 tarihli son verilere bakıldığında hâkim ve savcı seçimi ile dağılımında yapılan cinsiyet ayrımı ortaya çıkıyor.

Mersin'de evine gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan cinayeti ardından kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz sorunu bir kez daha Türkiye’nin bir numaralı gündemi haline geldi.

Türkiye’de kadına yönelik şiddet olaylarının son yıllarda artış göstermiş olması tartışmaların merkezinde yer alırken, yargı sistemi de önemli bir sorun olarak tartışmaya açıldı. Şiddete, cinsel saldırıya maruz kalmış, taciz veya tecavüz nedeniyle mağdur olan kadınlar yargı yoluna gittiğinde de zorluk ve duyarsızlıkla karşılaşıyor.

Türkiye’nin yargı sistemindeki özellikle tecavüz, taciz gibi davalara bakan adli yargıdaki kadın- erkek oranlarındaki büyük fark dikkat çekiyor.

 

Yargının cinsiyetçilik sorunu

 

HSYK sitesinde yayımlanan son verilere göre, Türkiye'de toplam 13 bin 666 hâkim ve savcı bulunuyor. Bunun 8 bin 960 (yüzde 65,6 ) hâkim, 4 bin 706'sı (yüzde 34,4) savcı. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında hâkim ve savcıların 10 bin 117'si (yüzde 74) erkek,  3 bin 549'u (yüzde 26) kadın olarak dikkat çekiyor.

Kadına şiddet, kadın cinayetleri ve taciz-tecavüz davalarına bakan adli yargıdaki cinsiyet dağılımı ise daha da çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Adli yargıda kadın hâkim sayısı 2 bin 436 (yüzde 39,2). Saldırılara karşı yargıdaki ilk başvuru noktası olan savcılıklarda kadın savcı sayısı ise sadece 260 (yüzde 5,8). Adli yargıda hâkimlerin sayısı 3 bin 779'u (yüzde 60,8), savcıların da 4 bin 185'i (yüzde 94,2) erkek.

Erkeklerin sayısının 739 (yüzde 80,5) olduğu idari yargıda da, kadınların sayısı 179'da (yüzde 19,5) kalıyor.

ETİKETLER

kadına şiddettaciztecavüzkadın savcıyargışikayet

İlgili Haberler

AKP'li vekil Uçma: Kadına şiddete karşı güvenlik butonu yerine mahalle namusuna sahip çıksın!

AKP'li İsmet Uçma'dan panik butonuna tepki çeken alternatif!

Aile Bakanı kadına şiddete karşı elektronik bileklik uygulamasını anlatırken CHP'li Genel Kurulu terk etti

İç güvenlik paketi TBMM’de bugün görüşülecek. Oturum gündem dışı konuşmalarla başladı

Özgecan'ın katledildiği aynı gün, aynı saatte bir başka tecavüz!

Özgecan Aslan'ın vahşice öldürüldüğü gün aynı saatte Antalya'da bir başka kadın daha erkek vahşeti kurbanı oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24