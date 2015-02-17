Aile Bakanı kadına şiddete karşı elektronik bileklik uygulamasını anlatırken CHP'li Genel Kurulu terk etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın kadına şiddete yönelik yaptığı konuşma sırasında bazı CHP'li milletvekilleri Genel Kurul'u terk etti. Bakan İslam, kadına şiddet olaylarında da bileğe elektronik bileklik uygulamasının marttan itibaren hayata geçirileceğini açıkladı. İslam, kadına yönelik şiddette yüzde 40 artış olduğunu da açıkladı. Yetkililer, şiddette artış olmadığını, daha görünür hale geldiğini savunuyordu.

Büyük tartışma yaratan İç Güvenlik Paketi TBMM bugün Genel Kurulu’na geliyor. Görüşmeler öncesinde İktidar ve muhalefet temsilcileri gündem dışı söz alarak hunharca katledilen Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili konuştu.

MHP adına Ruhsar Demirel, CHP adına ise Aytuğ Atıcı partilerinin görüşlerini Genel Kurul kürsüsünde dile getirdi. Atıcı kürsüye Özgecan’ın fotoğrafını astı. Radikal’de yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın TBMM’de Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yaptığı konuşması sırasında bazı CHP’li milletvekilleri Genel Kurul’u terk etti.

Bahçekapılı: Şiddeti konuşurken, şiddet uyguluyoruz

Bakan İslam’ın konuşmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki sözlü tartışmaya tepki gösteren oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, “Burada şiddeti nasıl önleriz diye konuşuyoruz. Lütfen inandırıcılığımızı kaybetmeyelim. Gösterdiğiniz şu şiddetten dolayı sizi kınıyorum. Biz şiddeti konuşuyoruz. Siz şiddet gösterisi yapıyorsunuz” dedi.