Özgecan'ın katledildiği aynı gün, aynı saatte bir başka tecavüz!

Mersin’de bindiği minibüste vahşice öldürülen 20 yaşındaki Özgecan Aslan ile Antalya’da 28 yaşındaki S.Y.U., aynı kaderi yaşadı. Özgecan’ın saldırıya uğradığı aynı gün, aynı saatte, aynı şeyler S.Y.U.’nun da başına geldi.

Antalya'da bir turizm şirketinde ön muhasebe elamanı olarak çalışan 28 yaşındaki S.Y.U., ikamet ettiği Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi’nden, annesinin oturduğu Liman Mahallesi’ne gitmek için otobüs durağına yürürken kimliği belirsiz 3 kişi tarafından sokak ortasında bayıltılıp bir araca taşındığı ve burada tecavüze uğradığı iddiasıyla Fatih Polis Merkezi’ne şikayette bulundu. 12 Şubat saat 07.25’te şikayetçi olan S.Y.U., saldırı tarihi olarak Mersin’in Tarsus İlçesi’nde vahşice katledilen Özgecan Aslan’a yapılan saldırının da tarihi olan 11 Şubat saat 21.00’i verdi.

İplik yumağı ile ağzını kapattılar

Hürriyet'te yer alan habere göre, polise verdiği ifadede saldırının 11 Şubat Çarşamba günü saat 21.00 sularında meydana geldiğini anlatan S.Y.U., otobüs durağına ulaşmak için Hurma Caddesi’nden liman istikametine doğru yürümeye başladığını, konut inşaatlarının bulunduğu bir sokakta arkasından yaklaşan bir kişinin kendisine sarılarak ağız ve burnunu iplik yumağı şeklindeki bir bez parçası ile kapattığını, bu eylem sonrası bayıldığını anlattı.

'Atletimi yırtıp tecavüz etti'

Uyandığında, kendini bir aracın içinde sırt üstü yatar vaziyette bulduğunu anlatan S.Y.U., “Alt ve üst kıyafetlerim giyinikti. Daha önce çıkarıp çıkarmadıklarını baygın olduğum için bilmiyorum. Gözlerimin açıldığını görünce penye tarzı bir örtü ile burnuma kadar kafamın arkasından bağladılar. Ben bu arada şahısları tekmelemeye başladım. Bu sırada bir şahıs kollarımı tutmaya başladı. Diğer şahıs ise kıyafetlerimi çıkarmaya başlamıştı. Altta bulunan taytımı çıkardıktan sonra çıt çıtlı atletimi çıkarmaya çalıştı. Çıkaramayınca atletimi yırttı. Daha sonra kıyafetlerimin tamamını çıkardılar. Kıyafetlerimi çıkaran şahıs üstüme çıkarak bana tecavüz etmeye başladı” dedi.

'40 kiloluk kızı tutamadınız'

İfadesinin devamında kendisine tecavüz eden şahsa elleri ile dokunduğunu anlatan S.Y.U., şöyle dedi: “Yüzü kirli sakallı ve çok kötü kokuyordu. Şahsın sol parmağımı sıktığımda açılmadığı için acı hissetti ve bana tokat attı. Sanırım sol serçe parmağı açılmıyordu. Ayrıca bu şahıs ben bağırmayayım diye ağzımı sıkıca tuttu. Ben bu arada avucunun içini ısırdım. Fırsat bulduğumda boynunu ve sağ gözünü tırmaladım. Sonra kollarımı tutan şahıs üzerime abanmaya başladı. Bu şahsa 15-20 dakika direnerek tecavüz etmesini önledim. Bu sırada aracın şoförü diğer şahıslara seslenerek, ‘Bitmedi mi? Hadi! 40 kiloluk kızı tutamadınız’ dedi. Bu sesi bir daha duysam tanırım.”

'Anlatırsan seni öldürürüm'

Kendisini kaçıranların, ‘Sessiz olursan seni aldığımız yere bırakırız’ dediğini belirten S.Y.U., “Daha sonra şahıslar beni giydirdi ve koltuğa oturttu. Yaklaşık 7-8 dakikalık yol gittikten sonra araç durdu. Araç durmaya yakın deri ceketli şahıs, ‘Tecavüz olayından kimseye bahsedersen seni öldürürüm’ dedi. Sağımda oturan şahıs indi ve ön tarafa bindi. Solumda oturan deri ceketli şahıs beni aşağı doğru itti, aynı zamanda kafamda bulunan penye şeklindeki örtüyü çekti. Beni aşağı itince telefonumu da arkamdan attı. Telefonum kırıktı. Açmaya çalıştım ama ancak camı kırıktı. Haliyle polisten yardım isteyemedim. Araca baktım ancak aracın arka plakası yoktu. Koyu renkli Doğan ya da Şahin marka bir araçtı. İçe doğru silindir şeklinde jantları vardı. Arka stop lambaları simsiyah idi. Aracın camlarına içerisi gözükmeyecek şekilde film çekilmişti” diye konuştu.

'Hastane raporu aldım'

Olaydan sonra eve giderek atletini değiştirdiğini vurgulayan S.Y.U., ifadesini şöyle tamamladı: “Önce otobüse sonra taksiye binerek patronumun evine gittim. Bana saldırdıklarını söyleyerek babamı aramasını istedim. Babam gelip beni aldı ve Fatih Polis Merkezi’ne gittik. Daha sonra Eğitim Araştırma Hastanesi’nden rapor aldık. Hastane işlemleri sonrası beni Ahlak Büro Amirliği’ne getirdiler. Beni bayıltarak zorla alıkoyan, bana cinsel saldırıda bulunan, darp eden, tehdit eden telefonumu çantamdan rızam dışında alıp sonra da kıran her 3 şahıstan da davacı ve şikâyetçiyim.”

Kameralar inceleniyor

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, olayın gerçekleştiği mahalledeki tüm kameraların incelendiği bilgisini verdi. Şu ana kadar yapılan tahkikatta olayı gerçekleştiren şahıslara ilişkin herhangi bir delile rastlanmadığı belirtilirken, konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor.