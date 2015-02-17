Fıtrattan kahkahaya, kürtajdan tecavüze AKP'nin kadınla imtihanı

T24

Türkiye’yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayeti, siyasette de yankı buldu. Hükümet, kadına şiddeti önlemeye yönelik adımlar atılacağını açıkladı ancak AKP’nin birçok üst düzey isminin kadınlarla ilgili sarf ettiği cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeler hala hafızalarda…

İşte başbakanlığı döneminde kadınlarla ilgili yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, eski Aile Bakanı Fatma Şahin’dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e AKP’lilerin kadınlarla ilgili o sözleri:

'Kadın mıdır kızmıdır bilemem...'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Kadın gazeteciye verdiği röportaj: Bana bir keresinde bir gazeteci geldi, karşıma geçti, bacak bacak üstüne attı. Makyaj çantasını çıkardı, sanki benle alay ediyor. Ben de o zaman il başkanıyım. Başladı sağını solunu pudralamaya. 'Sayın Başkan' dedi, 'siz makyaja da karşısınız' dedi. Ben kullanmam dedim. Sizin herhalde ihtiyacınız var dedim. Şaşırdı, hani var ya kaportası dökük araçlar olur, makyaj yaparlar dedim.

Münevver Karabulut cinayeti: "Kızını bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya...”

Hopa protestolarında Dilşat Aktaş'ın polis müdahalesiyle kalçasının kırılması: Ankara'da bir polis panzerine tırmanan bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem

Kürtaj tartışmaları: Kürtaj cinayettir. Her kürtaj bir Uludere'dir.

Karma evler & yurtlar: Biz kızların erkeklerin devletin yurtlarında karışık olarak kalmasına müsaade etmedik etmiyoruz.

Kadın erkek eşitliği: Kadınla erkeğin eşitliği fıtrata ters.

'Vajina sözü yüzümü kızartı'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç:

CHP'li Aylin Nazlıaka'nın Meclis'te 'Başbakan vajina bekçiliğini bıraksın' demesi: Kürtaj meselesi konşulurken siz öyle bir söz sarf ettiniz ki benim yüzüm kıpkırmızı oldu. Ben asıl o zaman mahçup oldum. Asıl o zaman yerin dibine girdim. Bir evli, bir bayan çocuğu olan milletvekili kendisi ile ilgili bir organını nasıl böyle açıkça konuşabilir. Nasıl bundan yüzü kızarmaz.

Toplum ahlakı tartışması: İffet çok önemli. Sadece bir isim değil Kadın için de bir süstür, iffet. Erkek için de bir süstür. İffetli olacak. Erkek de olacak. Zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Kadın ise o da iffetli olacak. Mahrem- namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak, iffetini koruyacaksın.

'Anasının hatasını çocuk niye ödüyor? Tecavüze uğrayan kadın kendini öldürsün!'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek

Tecavüz ve kürtaj tartışması: Anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor. Anası kendisini öldürsün. Beden sana ait, can Allah'a ait. Sen kalkıp kürtaj yaparsan bunun adı cinayet olur.

'Kadına şiddet abartılıyor'

Eski Aile Bakanı Fatma Şahin

Kadına şiddet: Biraz algıda seçicilik var. Medya, yapılan çalışmalardan çok, negatif bir haberi manşet yaparak, toplumda, sanki çok büyük şekilde olaylar büyüyormuş gibi bir algıya neden oluyor. O yüzden burada tüm fotoğrafa bakıp, neler yapılması gerektiği konusunda çalışıyoruz.

'Tecavüzcü, kürtaj yaptıran

tecavüz kurbanından masum'

AKP'li İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün

Tecavüz ve kürtaj: Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masum. Tecavüze uğrayan da kürtaj yaptırmamalı. Bosna’da kadınlar tecavüze uğradı ama doğurdular.

'Örtüsüz kadın perdesiz ev gibidir'

AKP Ünye İlçe Yöneticisi Süleyman Demirci

Başörtüsü: Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralıktır.