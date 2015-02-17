Özgecan Aslan'ın katil zanlıları birbirini suçladı

Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken'in jandarmadaki ifadesinde, diğer zanlı Fatih Gökçe'ye suçlamalarda bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken, jandarmada verdiği ifadesinde, araç sahibinden aldığı minibüsle olay günü saat 20.00'de son seferini yaptığını, daha sonra birlikte çalıştığı bir arkadaşını evine bıraktığını anlattı. Dönüşte Özgecan'ın el kaldırması üzerine kendisini nöbetçi olan minibüse kadar götürmek için araca aldığını iddia eden Ahmet Suphi Altındöken, Özgecan Aslan'ı daha önce tanımadığını, adını da yakalandıktan sonra karakolda öğrendiğini ifade etti.

Özgecan ile aralarında nöbetçi aracın Mersin'e ne zaman hareket edeceği konusunda konuşma geçtiğini savunan zanlı, 100 lira karşılığında kendisini Mersin'e götürmek için anlaştıklarını ileri sürdü. Daha sonra D-400 karayoluna çıktığını ardından otoban bağlantı yoluna saptığını aktaran zanlı, Özgecan'ın bunun üzerine kendisine tepki göstererek "Senin niyetin ne de sen bu yola giriyorsun?" dediğini belirtti.

Cinsel ilişki gibi bir niyeti yokmuş!

Tartışmanın büyümesi üzerine Özgecan'ın kendisine vurduğunu ve biber gazı sıktığını iddia eden zanlı, bunun üzerine aralarında boğuşma yaşandığını ifade etti.

Boğuşma sırasında vurduğu ve bıçakla yaraladığı Özgecan'ın yere düşüp hareketsiz kaldığını aktaran zanlı, cinsel ilişki gibi bir amacının olmadığını savundu.

Fatih Gökçe'yi suçladı

Daha sonra zanlılardan Fatih Gökçe'den yardım istediğini anlatan zanlı, onunla ilçedeki üniversite yakınlarına gittiklerini ve Fatih Gökçe'nin bir arkadaşından benzin istediğini anlattı.

Durumu aktardığı babası Necmettin Altındöken'in, Özgecan'ı hastaneye götürmek istediğini ileri süren zanlı, Fatih Gökçe'nin de kendisine boğuşma esnasında tırnaklarda DNA izi bıraktığını söylemesi ve önerisi üzerine bu sırada yaşadığını anlattığı Özgecan'ın ellerini kestiğini ifade etti. Ardından ormanlık alana gittiklerini aktaran zanlı Ahmet Suphi Altındöken, yine Fatih Gökçe'nin söylemi üzerine cesedi yaktıktan sonra dönerken jandarma tarafından durdurulduklarını söyledi.



Fatih Gökçe'nin jandarmaya "Arkadaşlar Mersin'e gidecekmiş yol tarif ediyorum" dediğini aktaran zanlı, oradan ayrılıp da otobana girmeyince ekiplerin kendilerini tekrar durdurduğunu, Fatih Gökçe'nin ise özel aracıyla yanlarından geçtiğini anlattı.

Araçta arama yapan ekiplerin kan lekelerini görünce onlara "Araçta müşteriler kavga etti" dediğini, bunun üzerine babasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldıklarını anlatan zanlı, ilk olarak kendisine yeni bir telefon hattı aldığını söyledi.

Karakoldan çıktıktan sonra arabadan alınan Özgecan'ın kitaplarını babasının sobada yaktığını aktaran zanlı, dayısına durumu anlattığını, teslim olmayı düşündüğü sırada yakalandığını kaydetti.

Fatih Gökçe susma hakkını kullandı

Diğer zanlı Fatih Gökçe ise jandarmada verdiği ifadesinde zanlı Ahmet Suphi Altındöken'in kendisinden benzin istediğini savunarak durumu öğrenince Özgecan'ı hastaneye bırakıp kaçması gerektiğini söylediğini savundu.

Fatih Gökçe'nin daha sonra avukatının araya girmesi üzerine, savcılıkta ifade vereceğini belirterek sustuğu öğrenildi.