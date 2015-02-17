T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgecan Aslan'ın katil zanlıları birbirini suçladı

Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Fatih G, savcılıkta ifade vereceğini belirterek susma hakkını kullandı

17 Şubat 2015 01:19

Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken'in jandarmadaki ifadesinde, diğer zanlı Fatih Gökçe'ye suçlamalarda bulunduğu öğrenildi.
 
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken, jandarmada verdiği ifadesinde, araç sahibinden aldığı minibüsle olay günü saat 20.00'de son seferini yaptığını, daha sonra birlikte çalıştığı bir arkadaşını evine bıraktığını anlattı. Dönüşte Özgecan'ın el kaldırması üzerine kendisini nöbetçi olan minibüse kadar götürmek için araca aldığını iddia eden Ahmet Suphi Altındöken, Özgecan Aslan'ı daha önce tanımadığını, adını da yakalandıktan sonra karakolda öğrendiğini ifade etti.

Özgecan ile aralarında nöbetçi aracın Mersin'e ne zaman hareket edeceği konusunda konuşma geçtiğini savunan zanlı, 100 lira karşılığında kendisini Mersin'e götürmek için anlaştıklarını ileri sürdü. Daha sonra D-400 karayoluna çıktığını ardından otoban bağlantı yoluna saptığını aktaran zanlı, Özgecan'ın bunun üzerine kendisine tepki göstererek "Senin niyetin ne de sen bu yola giriyorsun?" dediğini belirtti.

 

Cinsel ilişki gibi bir niyeti yokmuş!

 

Tartışmanın büyümesi üzerine Özgecan'ın kendisine vurduğunu ve biber gazı sıktığını iddia eden zanlı, bunun üzerine aralarında boğuşma yaşandığını ifade etti.

Boğuşma sırasında vurduğu ve bıçakla yaraladığı Özgecan'ın yere düşüp hareketsiz kaldığını aktaran zanlı, cinsel ilişki gibi bir amacının olmadığını savundu.

 

Fatih Gökçe'yi suçladı

 

Daha sonra zanlılardan Fatih Gökçe'den yardım istediğini anlatan zanlı, onunla ilçedeki üniversite yakınlarına gittiklerini ve Fatih Gökçe'nin bir arkadaşından benzin istediğini anlattı.

Durumu aktardığı babası Necmettin Altındöken'in, Özgecan'ı hastaneye götürmek istediğini ileri süren zanlı, Fatih Gökçe'nin de kendisine boğuşma esnasında tırnaklarda DNA izi bıraktığını söylemesi ve önerisi üzerine bu sırada yaşadığını anlattığı Özgecan'ın ellerini kestiğini ifade etti. Ardından ormanlık alana gittiklerini aktaran zanlı Ahmet Suphi Altındöken, yine Fatih Gökçe'nin söylemi üzerine cesedi yaktıktan sonra dönerken jandarma tarafından durdurulduklarını söyledi.

Fatih Gökçe'nin jandarmaya "Arkadaşlar Mersin'e gidecekmiş yol tarif ediyorum" dediğini aktaran zanlı, oradan ayrılıp da otobana girmeyince ekiplerin kendilerini tekrar durdurduğunu, Fatih Gökçe'nin ise özel aracıyla yanlarından geçtiğini  anlattı.

Araçta arama yapan ekiplerin kan lekelerini görünce onlara "Araçta müşteriler kavga etti" dediğini, bunun üzerine babasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldıklarını anlatan zanlı, ilk olarak kendisine yeni bir telefon hattı aldığını söyledi.

Karakoldan çıktıktan sonra arabadan alınan Özgecan'ın kitaplarını babasının sobada yaktığını aktaran zanlı, dayısına durumu anlattığını, teslim olmayı düşündüğü sırada yakalandığını kaydetti.

 

Fatih Gökçe susma hakkını kullandı

 

Diğer zanlı Fatih Gökçe ise jandarmada verdiği ifadesinde zanlı Ahmet Suphi Altındöken'in kendisinden benzin istediğini savunarak durumu öğrenince Özgecan'ı hastaneye bırakıp kaçması gerektiğini söylediğini savundu.

Fatih Gökçe'nin daha sonra avukatının araya girmesi üzerine, savcılıkta ifade vereceğini belirterek sustuğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

özgecan aslanahmet suphi altındökennecmettin altındökenfatih gökçecinayet

İlgili Haberler

Özgecan Aslan'ın katil zanlısının annesi: Çocuğumun ruh sağlığı bozuktu

Özgecan Aslan cinayetinin katil zanlısı Suphi Altındöken'in annesi, çocuğunu koruyamadığını söyledi

Başbakan Davutoğlu: Özgecan'ın katil zanlısına hücre hapsi de dahil ciddi bir ceza söz konusu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özgecan Aslan'ın katil zanlısı için iyi hal indirimine tabi olmayacağını söyledi

Özgecan Aslan'ın ablası: Okulda dersi bir kenara geçsinler, önce sevgiyi ve insanlığı öğretsinler

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın ablası Beste Aslan, kız kardeşiyle tek kişi olduklarını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24