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Özgecan'ın katil zanlısının amcası: Babasını ve eşini dövüyordu

'Kendisiyle görüşmüyordum. Daha önce de vukuatları oldu'

17 Şubat 2015 09:10

Özgecan Aslan cinayetinin katil zanlısı Suphi Altındöken'in amcası "Kendisiyle görüşmüyordum. Davranışları pek iyi değildi. Kavgacı tipliydi. Daha öncede vukuatları oldu. Babasını iki kere bıçakladı. Babasını 3-4 kere sopayla kovaladı birkaç kere dövdü. Adana otogarda babasını en az yarım saat sopayla kovaladı. Annesini dövdü hastanelik etti. Bacısını dövdü ve her ay bir olay çıkarırdı” dedi. Zanlının amcası “Polisler devamlı dükkana gelip onu sorardı. Biz de konuşmadığımız ve nerde olduğunu bilmediğimiz için polislere yanıt veremiyorduk. Evli birde çocuğu var. Karısına kötü davrandığını biliyoruz” diye konuştu.

Özgecan Aslan cinayetinin katil zanlısı Suphi Altındöken'in yeğenini şu sözlerle anlattı

"Kendisiyle görüşmüyordum. Davranışları pek iyi değildi. Kavgacı tipliydi. Daha öncede vukuatları oldu. Babasını iki kere bıçakladı. Babasını 3-4 kere sopayla kovaladı birkaç kere dövdü. Adana otogarda babasını en az yarım saat sopayla kovaladı. Annesini dövdü hastanelik etti. Bacısını dövdü ve her ay bir olay çıkarırdı.

 

‘Karısına kötü davrandığını biliyoruz’

 

Polisler devamlı dükkana gelip onu sorardı. Biz de konuşmadığımız ve nerde olduğunu bilmediğimiz için polislere yanıt veremiyorduk. Evli birde çocuğu var. Karısına kötü davrandığını biliyoruz. Çünkü barışalı 4 ay oldu. Mutlaka babasını tehdit etmiştir babası böyle birşey yapmıştır. Yoksa babası bunu yapacak bir insan değil. Kesinlikle ben diyorum babasını zorlamıştır tehdit etmiştir. Bıçak taşıdığını biliyorum ama silahta olabilir. Bıçak taşıdığını çok iyi biliyorum."

 

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