'Kısa etekli öğrencileri taciz edin' diyen müdür yardımcısı, başka okula gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya'da sınıf başkanlarıyla yaptığı toplantıda 'kısa etek timi' kuracağını söylediği iddia edilen Kepez İlçesi Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı F.G.'nin görevden alınarak başka bir okulda görevlendirildi.

Zaman'da yer alan habere göre, MEB, Müdür Yardımcısı F.G.'nin görevden alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. MEB açıklaması şöyle: "Geçtiğimiz günlerde bazı medya organlarında yer alan 'Müdür Yardımcısından Kısa etekli öğrencilere taciz timi' başlıklı haberlerde gündeme getirilen iddialar üzerine başlatılan idarî soruşturma neticelendirilmiştir. Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatları ile Maarif Müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada dinlenilen öğrenci ve öğretmenlerin verdikleri bilgiler değerlendirilerek, hazırlanan ön rapor doğrultusunda Kepez İlçesi Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı F.G.'nin idarî olarak görevden alınmasına ve il içinde başka bir okula nakledilmesine valilikçe karar verilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmek olup, hazırlanacak nihaî rapora göre Bakanlıkça gereken işlem tesis edilecektir."