Tacizle suçlanan müdür yardımcısı: Geçen bir haber okudum, soruşturulursam da en fazla…

Mersin Tarsus'ta kız öğrencilere tacizle suçlanan Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı Yavuz G’nin “Geçen gün bir haber okudum taciz soruşturmaları geçirmiş ve taciz iddiaları doğrulanmış bir öğretmen İstanbul’da bir okula müdür olmuş. Yani ben de soruşturma geçirsem geri hizmete çekilirim veya kurum değişikliği olur bu kadar” demesi tepki topladı

Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından Mersin'in Tarsus ileçesinde bu kez de Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı Yavuz G’nin kız öğrencileri sık sık taciz ettiği skandalı ortaya çıktı. İddialara göre Yavuz G, kız öğrencileri kazan dairesine götürdü, sigara ikram etti, para teklif etti ve taciz etti.

Öğrencilerin aileleri Yavuz G’nin meslekten men edilmesini isterken, okul müdürü ve ilçe eğitim müdürü tacizle suçlanan müdür yardımcısına arka çıktı.

Okul müdürü kız öğrencilere, “Erkeklerle yan yana gezmeyin” tavsiyesinde bulunurken, idari soruşturma bile açmayan İlçe Milli Öğretim Müdürüne göre ise “Ortada hiçbir şey yok.”

Burak Şefkat'in Evrensel'de yayımlanan haberine göre, Yavuz G’nin açıklamaları ise kadına yönelik taciz ve şiddette cezasızlık politikasının geldiği noktayı gösterdi. Yavuz G, “Geçen gün bir haber okudum taciz soruşturmaları geçirmiş ve taciz iddiaları doğrulanmış bir öğretmen İstanbul’da bir okula müdür olmuş. Yani ben de soruşturma geçirsem geri hizmete çekilirim veya kurum değişikliği olur bu kadar” diyerek ceza değil ödül beklediğini gösterdi.

Kız öğrenciler tacizi anlattı

‘Senin ilacın bende diyerek kazan dairesine götürdü’

Lisenin Çocuk Gelişimi bölümü, 11. sınıf öğrencilerinden biri yaşananları gazetemize şöyle anlattı: “Müdür Yardımcısı Yavuz G. daha önce birkaç defa din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimize girmişti. Dersimize lolipop yiyerek girdi. Bize de sınıfta lolipop yememizi teklif etti. Biz ilk günden bunu yaptığı için temkinli davranıyorduk ona karşı. Geçtiğimiz cuma günü de beden eğitimi dersimizde bahçede yanımıza geldi, benim bir kız arkadaşım o gün biraz rahatsızdı. Müdür yardımcısı kız arkadaşımın yanına gelerek ‘Neyin var?’ dedi, arkadaşım da ‘Biraz rahatsızım’ diye cevap verdi. Müdür Yardımcısı ‘Senin ilacın bende’ diyerek karşılık verdi. Biz de arkadaşımızı odasına götürüp ilaç verecek sandık. Arkadaşım daha önce sınıftaki tavırlarından dolayı korkmuş olacak ki bizi de yanında çağırdı. Baktık ki odasına gitmiyoruz. Müdür yardımcısı bizden biraz önde yürüyordu ve kazan dairesine gidiyorduk. Ben neden kazan dairesine gittiğimizi sorunca, ‘Gelin ilaç cebimde. Birazdan görürsünüz’ şeklinde cevap verdi. Kazan dairesinde birden sigara paketini çıkardı ve sigarayı yaktı, ‘İşte senin ilacın burada, bu seni iyileştirecek’ dedi. Ardından hepimize sigara ikram etti. Biz içmedik. Sonra gözleriyle bizi taciz etmeye başladı, bir arkadaşımın göğüs kısmı hafiften açıktı ve oraya dikkatlice bakıyordu. Sonra bizim yanımızda hasta olan arkadaşımıza para teklif etti. Arkadaşım parayı almadı. Ardından Müdür Yardımcısı bizim yukarı çıkmamız gerektiğini söyledi. Biz yukarı çıktık. Hasta olan arkadaşımla Müdür Yardımcısı aşağıda birlikte kaldı. Aradan biraz vakit geçtikten sonra arkadaşım ağlayarak yukarı çıktı, ama bize hiçbir şey anlatmadı.”

İlk değil

Aynı öğrenci, Yavuz G’nin “Bu davranışlarının ilk olmadığını, sürekli aynı davranışlarda bulunduğunu” söyledi: “Bakışlarıyla bizleri taciz ediyordu. İçtiğimiz çayı yudumluyordu. Bir arkadaşımız limon yiyordu, onun elindeki limonu alarak kendisi de yedi ve geri verdi. Bizim sınıfta sadece kız öğrenciler okuyor. Bir sınıf daha sadece kız öğrencilerden oluşuyor. Bu yüzden bizim sınıfa ve o sınıfa giriyordu.”

Veliler ve muhtar okula geldi

Okulun bir başka öğrencisi de, müdür yardımcısının kazan dairesine götürdüğü öğrencilerden birinin, olanları aynı gün kendisine anlattığını belirterek, şunları söyledi: “Olayı duyar duymaz çocuk gelişimi bölümü öğretmenlerine durumu haber verdim. Müdür yardımcısının odasına giden öğretmenimiz ‘Sen nasıl bir insansın, kızlara neden para teklif ettin?’ diye sordu. Ben o anda odadaydım. Öğretmenim bana odadan ayrılmamı söyledi ve ben de ayrıldım. Aradan bir süre geçtikten sonra öğretmenim yanıma gelerek müdür yardımcısının beni çağırdığını söyledi. Müdür Yardımcısı bana ‘Hiçbir suçum yok’ dedi. Ben kendisine ‘Hiçbir şekilde öğrenci arkadaşlarıma sigara veremezsiniz, para veremezsiniz, cezanız neyse çekeceksiniz’ dedim. Bu esnada öğrenci arkadaşlarım ailelerine ve mahalle muhtarına haber verdi, veliler ve muhtar okula gelerek müdürle görüştü. Müdürle velilerin görüşmesi devam ederken Müdür Yardımcısı Yavuz G. bazı öğretmenlerin kontrolüyle arabasına bindirilerek okuldan uzaklaştırıldı.”

Tacizle suçlanan müdür yardımcısı: Basiretim bağlandı

Yüz yüze görüştüğümüz Müdür Yardımcısı Yavuz G, lolipop ve kazan dairesi iddialarını kabul ederek, “yanlış anlaşıldığını” söyledi. “Geçtiğimiz günlerde okulda bir öğrenciye tokat attığı için yaşananların öğrenciler tarafından büyütüldüğünü” öne süren Yavuz G. olay günü okuldan gizlice çıktığını da doğruladı.

Öğrencilere neden sigara teklif ettiğini sorduğumuz Yavuz G, şunları anlattı: “Sigarayı teklif ettiğim doğrudur. Basiretim bağlandı. Cuma günü namaz kıldıktan 5 dakika sonra bunlar yaşandı” dedi. Geçmişte çalıştığı okullarda öğrenciler tarafından kendisine “Mevlana” lakabı takıldığını söyleyen Yavuz G., “Ben dünyadaki misyonumu gerçekleştirmişim, bu sevgi bana yeter” diye konuştu.

Tedbir takdirin önüne geçmez

Yavuz G. öğrencilerin kendi yanına geldiğini, bir arkadaşlarının hasta olduğunu, canının sıkkın olduğunu söylediklerini önü sürdü. Kazan dairesine gittiklerini kabul eden Yavuz G, “Öğrencimin canının sıkılmış olduğunu düşünerek kendisine sigara ikram ettim. Ama bunda kesinlikle kötü bir niyetim yoktu” diye konuştu.

Sigara teklif etmesinin yanlış anlaşılmasını “kader”e bağlayan Yavuz G, “Tedbir takdirin önüne geçmez” dedi. Öğrenciye para teklif edip etmediğini sorduğumuz Yavuz G, “Evet doğrudur, kendisine aç olabileceğini düşünerek, 3 lira vermek istedim” dedi.

‘Bizim eve koliyle lolipop gelir!’

Müdür Yardımcısı Yavuz G.’nin lolipop şeker iddialarına yanıtı ise şöyle: “Bizim eve lolipop şeker kolilerle alınır. Ben de çok severim. Ama ben öğrencilere lolipop şeker ikram etmedim. Sadece bir kere öğrencinin bir tanesi lolipop şeker yiyordu, bana da ikram etti ben de yedim” dedi.

İstanbul’a müdür olmayı bekliyor!

Görüşmemizin sonunda Yavuz G. “Geçen gün bir haber okudum, taciz soruşturmaları geçirmiş ve taciz iddiaları doğrulanmış bir öğretmen İstanbul’da bir okula müdür olmuş. Yani ben de soruşturma geçirsem, geri hizmete çekilirim veya kurum değişikliği olur, bu kadar!” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okuldaki görevinden istifa ettiğine dair dilekçe verdiğini söyleyen Yavuz G, “Şimdi bir hafta idari izinliyim. Daha sonra görev yeri değişikliğim yapılacak. Ben istifa ettim. Herhangi bir soruşturma başlatılmadı” dedi.

Okul müdürü tacize değil öğrencilere kızdı: Erkeklerle yan yana gezmeyin

Öğrencilerin aktardığına göre, olayın okul içerisinde duyulmasının ardından okul müdürü sınıflarına gelerek “Müdür yardımcınızın karısı çocuğu var, siz yanlış anlamışsınızdır” dedi. Öğrenciler, Müdür Yardımcısının yediği lolipopları kendilerine yedirmeye çalışmasının ne anlama geldiğini sorduklarında ise Müdürün lafı değiştirerek, “Bundan sonra okulda kardeşiniz de olsa erkeklerle yan yana gezmeyin” dediğini aktardı.

Aileler: Meslekten men edilsin

Aileler duruma tepkili. Müdür Yardımcısı tarafından tacize uğradığını iddia eden öğrencilerden birinin annesi, gazetemize “Bu kişinin meslekten men edilmesini istiyorum. Hiçbir yerde görev yapmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Muhtar: Müdür olayı büyütmeyin dedi

Yenice Mahallesi Muhtarı Rüstem Koçak da okul müdürüyle görüştüğünü doğrulayarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile de görüştüğünü bildirdi. Müdürün kendisine olayı büyütmemesi gerektiğini söylediğini aktaran Koçak, olaydan bir gün sonra tacizci olduğu iddia edilen Müdür Yardımcısının kendisini telefonla aradığını, sonra da muhtarlığa geldiğini, kendisine “yanlış anlaşılma” olduğunu söylediğini belirtti. Koçak, Müdür Yardımcısına “Bu mahallede artık çalışman doğru olmaz. Ağaca artık kurt girdi” dediğini ifade etti.

Muhtar Koçak, “Pazartesi günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir ve Okul Müdür Yardımcısıyla ortak bir görüşme gerçekleştirdik. İlçe Milli Eğitim Müdürü bana müdür yardımcısını en kısa zamanda başka yere göndereceğini söyledi” dedi. Görüşme esnasında kendisini dışarı çıkaran Sefa Demir’in ve Müdür Yardımcısıyla baş başa görüşmeye devam ettiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir’e göre: Ortada hiçbir şey yok

Telefonla ulaştığımız İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir, görüşmemizin başında olaydan haberdar olmadığını, muhtarla da herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

Öğrencilerin taciz iddiasını kameralarımıza anlattığını belirttiğimizde ise yanıtı “Hadi ya, abooov” oldu. Görüşmemizin devamında kendilerine böylesi bir bilgi geldiğini ifade ederek “Ortada hiçbir şey yok, sadece okul müdür yardımcısı görevden ayrılmak istediğini bizlere iletti” dedi. Öğrencilerin lolipop ve sigara iddialarıyla ilgili ise “Bunlar çok ciddi iddialar, bu iddialar insanı ipe götürür, bu iddiaların arkasının dolu olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

‘Bize ulaşan bir şikâyet yok’

Müdür Yardımcısı ile ilgili idari soruşturma başlatıp başlatmayacağını sorduğumuz Demir, “Şu anda bize ciddi şekilde ulaşan şikâyet söz konusu değil. Böyle bir şikâyet söz konusu olsa gereğini yaparız. Bir insanı yargısız asıp kesmek çok kolay” yanıtını verdi.

Olayla ilgili araştırma yapılıp yapılmayacağını ısrarla sorduğumuz Demir, “Araştırırız tabi, okul müdürüyle irtibat halindeyiz. Kamerayı görünce çocuklar heyecanlanıp biz de birkaç cümle söyleyelim anlamında söylemiş olabilirler” dedi.

Başta söylediğini sonda unuttu

Görüşmemizin başında mahalle muhtarıyla görüşmediğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü, sonlara doğru “Muhtarla görüştüm ama muhtar bana olayın gerçek olmadığını söyledi. Eğer size farklı bir şey söylediyse muhtar ikili oynuyordur” ifadesini kullandı. Okul müdürüyle de görüştüğünü aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü, “Okul müdürü, müdür yardımcısını yakinen tanıyor, kesinlikle böyle bir şey olmadığını söyledi” diye konuştu.