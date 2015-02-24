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Mersin'de izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 4 çocuğa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Mersin'de düzenlenen gösterilere katılan 15 yaşındaki 4 çocuk hakkında dava açıldı

24 Şubat 2015 20:17

Mersin'de düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 15 yaşlarındaki 4 çocuk hakkında ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

26 Eylül 2014'te meydana gelen izinsiz gösteriye katıldıkları iddia edilen 4 çocuk hakkında Mersin Cumhuriyet Savcısı soruşturma açtı.

DHA'nın haberine göre, iddianamesini tamamlayan savcı, çocuklar hakkında 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, yakarak kamu malına zarar verme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' gerekçeleriyle ağırlaştırılmış ömürboyu hapis istedi.

Çocuklar hakkında Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava dosyasında müşteki olarak Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru yer aldı.

 

'Yasal olmayan yöntemlerle ailelere çok ağır para cezası veriliyor'

 

Çocuklar hakkında açılan davayı değerlendiren İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrıverdi, "15 yaşındaki 4 çocuk hakkında taş attı diye, molotof attı diye ağırlaştırılmış müebbet ile yargılıyorsanız, böyle bir cezayı önüne koyuyorsanız burada ciddi bir adaletsizlik vardır" diye konuştu.

Toplumsal olaylara katılan çocuklara ve ailelerine çok ağır cezalar verildiğini kaydeden Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Bir yanda adli mekanizmalar işlerken ve cezalar verilirken, yargı dışından Mersin Valiliği tarafından bu çocuklara ve ailelerine, bize göre yasal olmayan yöntemlerle çok ağır para cezaları verilmektedir. Son bir yılda derneğimize yapılan resmi başvuru kayıtlarına göre toplam 129 çocuk gözaltına alınmış, tutuklanmış ve çocuk mahkemeleri tarafından yargılanmıştır. Bunlardan 67 çocuk hakkındaki davalar sonuçlanmıştır. Devlet malına zarar verildiği gerekçesi ile ailelerden para istenmektedir. Bizim son 1 yıl içerisinde yaptığımız incelemeye göre bu ailelere toplam 1 milyon 270 bin TL ceza kesilmiştir. Bu, bize yapılan başvuru rakamlarıdır."

 

Çocuk cezaevleri koşulları

 

Adana'nın Pozantı İlçesi'ndeki M Tipi Kapalı Çocuk Cezaevi'nde 3 yıl önce ortaya çıkan tecavüz, taciz ve işkence iddialarıyla ilgili cezaevi görevlileri hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktığını hatırlatan Tanrıverdi, çocukların bu koşullar altında cezaevlerinde bulunmasını da eleştirdi.
 

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