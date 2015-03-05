Türkiye'den insan hakları manzaraları: 11 bin gözaltı, 776 taciz ve tecavüz, 1021 işkence vakası

İnsan Hakları Derneği (İHD) 2014 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporunu yayınladı. Rapora göre, 19’u intihar olmak üzere cezaevlerinde 45 kişi hayatını kaybederken, 2014 yılı boyunca 11 bin 262 kişi gözaltına alındı ve en az 886 işçi iş 'kaza'larında yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları Derneği’nin 2014 insan hakları ihlalleri raporunda yer alan çarpıcı tespitler şöyle:

-39 kadın intihar etti.

-24 çocuk intihar etti.

-776 kadın toplumsal alanda şiddet, taciz ve tecavüze uğradı.

-3 bin 401 kişi işkence, kötü muamele, onur kırıcı ve küçük düşürücü davranışlara maruz kaldı.

-64’ü çocuk olmak üzere bin 21 kişi gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.

-112’i çocuk olmak üzere toplam bin 539 kişi toplumsal gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralandı.

-665 ı çocuk, 241’i sığınmacı toplam 11 bin 262 kişi gözaltına alındı.

-130’u çocuk olmak üzere bin 273 kişi tutuklandı.

-232 ırkçı-ideolojik saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda 285 kişi yaralandı.

- 4’ü çocuk 54 kişi ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesi, keyfi silah kullanma gibi nedenlerden dolayı öldürüldü. Aynı gerekçelerle 263 kişi yaralandı.

-19’u intihar, 5’i öldürülme, 21 hastalık olmak üzere 45 kişi cezaevinde hayatını kaybetti.

-5’i siyasi parti, sendika ve dernek yöneticisi, 5’i gazeteci,12’si öğrenci ve 18’i polis-jandarma olmak üzere toplam 60 kişi saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırılarda 501 yaralandı.

-2014 yılında Türkiye ’de yaklaşık 22 bin 645 sitenin TİB tarafından re’sen erişimi zorlaştırıldı.

-133’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 193 kişiye soruşturma açıldı.

-Üniversitelerde bin 329’u öğrenci olmak üzere bin 359 kişiye soruşturma açıldı.

-47 Parti, belediye, sendika vb. bina saldırıya uğradı.

-En az bin 886 işçi yaşamını yitirdi

-228’i ağır mahkum olmak üzere 578 hasta tahliye edilerek tedavi olmayı bekledi.