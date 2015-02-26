Türkiye'de insan haklarının bir günü: Cezaevinde ölüm, yargısız infaz girişimleri, darp ve gözaltılar

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi tarafından günlük olarak hazırlanan raporuna göre, 26 Şubat 2015 tarihinde Türkiye gündemini polisler tarafından öldürülen kişilerin davaları, toplatılan kitaplar ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan kişiler oluşturdu.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 26 Şubat 2015 Günlük İnsan Hakları Raporu şöyle:

Cezaevinde Ölüm

“Uyuşturucu madde kullandığı” gerekçesiyle hakkında verilen 10 aylık hapis cezasının onanması üzerine tutuklanan ve yaklaşık bir haftadır Buca (İzmir) E Tipi Cezaevi’nde tutulan Agit Kaya’nın (23) 26 Şubat 2015’te intihar ettiği iddia edildi.

Şırnak’ta yargısız infaz girişimi

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 25 Şubat 2015’te, jandarmaya ait bir zırhlı araçtan nedeni bilinmeyen bir şekilde gaz bombası atılması sonucu okula giden S.A. (11) göğsünden vurularak yaralandı.

Hakkâri’de yargısız infaz girişimi

25 Şubat 2015’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derindere Köyü’nden Irak’a giriş yapmak isteyen ve sınır ticareti yaptıkları öğrenilen gruba askerlerin ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Nihat Kazanhan soruşturması

Cizre’de Nihat Kazanhan’ın (12) öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan özel harekât polisi Hayri V.’nin verdiği ifade doğrultusunda tahliye edildiği 25 Şubat 2015’te öğrenildi.

Serbest bırakılan polis ifadesinde, Nihat Kazanhan’ı M.N.G. adlı polisin vurduğunu, dosyada kimsenin tutuklanmayacağını düşündüklerini fakat kendisinin tutuklanması üzerine gerçek faili açıkladığını anlattı.

Hayri V.’nin ifadesine göre daha sonra olay yerine gelerek delilleri toplayan ve karakolun bahçesine gömen M.N.G. Ankara’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Ocak 2015’te arkadaşlarıyla oynarken açılan ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitiren Nihat Kazanhan’ın (12) ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer polisin olayla ilgisinin olmadığını iddia etmişti.

28 Ocak 2015’te ortaya çıkan görüntülerde ise Nihat Kazanhan’ın vurulduğu yerin yakınında zırhlı bir polis aracının bulunduğu ve bir polisin aracın içinden bir şey aldığı görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla aynı gün Mardin’de görevli özel harekât polisi Hayri V. tutuklanmıştı.

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Ümit Kurt soruşturması

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 6 Ocak 2015’te polisin açtığı ateş nedeniyle yaşamını yitiren Ümit Kurt’un (14) öldürülmesi olayında 25 Şubat 2015’te savcı, şüpheli sıfatıyla ifadelerini aldığı 2 polisi serbest bıraktı.

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Yıldırım Ayhan davası

TSK’nin başlattığı hava operasyonlarını protesto etmek için 28 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Narlı Köyü’nde eylem yapan gruba cop ve gaz bombasıyla müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren BDP üyesi Yıldırım Ayhan’ın ölümüyle ilgili açılan davaya 25 Şubat 2015’te başlandı.

U.T. adlı askerin yargılandığı davanın Çukurca Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında hâkim, iddianamenin Adalet Bakanlığı tarafından incelenmesinin sürdüğünü belirterek duruşmayı 22 Nisan 2015’e erteledi.

Van’da polisin darp ettiği kişi

25 Şubat 2015’te Van’ın Saray İlçesi’nde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’na bir yakınını karşılamak için giden M.E.A.’nın (25), pasaport kontrol noktasında tartıştığı bir polis tarafından darp edildiği bildirildi.

Cezaevlerinde baskılar

Şakran (İzmir) 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nden Mardin E Tipi Cezaevi’ne talebi doğrultusunda sevki çıkan fakat Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne gönderilen Mehmet Ali Kapar’ın 36 gün önce başlattığı açlık grevi eylemini 21 Şubat 2015’te süresiz açlık grevi eylemine dönüştürdüğü öğrenildi.

Cezaevleri katliamı davasında yargılanan savcı

19 Aralık 2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun, 12 tutuklu ve hükümlünün öldürüldüğü Bayrampaşa Cezaevi’ne (İstanbul) yönelik kısmını soruşturmadığı için hakkında dava açılan dönemin Eyüp Savcısı Ali İhsan Demirel’in yargılanmasına devam edildiği 26 Şubat 2015’te öğrenildi.

Sanık savcının “görevi kötüye kullanmak” suçlamasından yargılandığı davanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ndeki duruşmasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasına karşı sanığın savunmasının alınmasının ardından duruşma ertelendi.

Bir önceki duruşmada mütalaasını sunan Savcı Muharrem Zeki Özcan, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 257/1 maddesi uyarınca ertelenmemek üzere üç yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti. Mütalaada, Ali İhsan Demirel’in TCK’nin 53. maddesi uyarınca kamu görevi yapmaktan men edilmesi de istenmişti.

Kitap hakkında açılan dava

Gazeteci Mustafa Hoş’un Destek Yayınları tarafından basılan ve Recep Tayyip Erdoğan’ı konu alan “Big Boss” adlı kitap hakkında 20 bin TL manevi tazminat ve kitabın toplatılması talepli dava açıldığı 25 Şubat 2015’te öğrenildi.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 13 Şubat 2015’te ilk duruşması görülen dava ertelendi.

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltı ve tutuklamalar

Tokat’ın Zile İlçesi’nde ve Niksar İlçesi’nde 24 Şubat 2015’te ev baskınları düzenleyen polis ekipleri, facebook, twitter gibi internet sitelerindeki kişisel hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddia edilen eczacı Cem K. (28) ile Alçay D.’yi (24) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2 kişinin gözaltına alınmasına 25 Şubat 2015’te aynı mesajları yazarak tepki gösteren Tokat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi S.S.K.’de yine polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır’da gözaltına alınan haber ajansı çalışanları

Diyarbakır’da 25 Şubat 2015’te, Dicle Haber Ajansı çalışanı Vedat Dağ ve muhabiri Cihan Başakçıoğlu polis ekipleri tarafından gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı. Bir süre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan 2 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul’da eyleme müdahale

İstanbul’da 25 Şubat 2015’te, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilere destek vermek isteyen Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) üyesi işçilere müdahale eden polis DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da arasında bulunduğu 35 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

Konuyla ilgili gözaltındayken bilgi veren Arzu Çerkezoğlu gözaltına alınan kadın işçilerden birinin omzunda çürükler olduğunu, birinin kolunun çıktığını, iki kadın işçinin de fenalaşarak acil servise kaldırıldığını aktardı.

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Ankara’da eyleme müdahale

Kamuoyunun “İç Güvenlik Paketi” olarak bildiği ve polisin yetkilerinin arttırıldığı yasa tasarısının görüşmelerini protesto etmek için Ankara’da 25 Şubat 2015’te TBMM önünde bildiri dağıtan Halkevleri üyesi 9 kişi polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Manisa’da parti binasına saldırı

Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde 25 Şubat 2015’te, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırı sonucu binanın camları kırıldı.

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