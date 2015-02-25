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Politika

HDP Akhisar binasına saldırı

HDP Akhisar ilçe binasına gece saatlerinde yapılan ırkçı saldırı nedeniyle binanın camları kırılarak, tahrip edildi

25 Şubat 2015 15:30

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Akhisar ilçe binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.

Taş ve sopalı saldırı sonucunda camları kırılan ve tahrip edilen binayı sabah saatlerinde fark ettiklerini belirten HDP İlçe Başkanı M. Sıddık Bülbül, durumu emniyete bildirdiğini ve olay yerinde inceleme yapıldığını söyledi.

DİHA'da yer alan habere göre, Bülbül, "Bunu faşizanca yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyor, Kürdistan ve Türkiye'de parti binalarımıza bu tür saldırılar söz konusudur. Bu saldırıların bizi yıldıracağını düşünenler yanılıyorlar, bu saldırılar bizi yıldıramaz" dedi. 

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