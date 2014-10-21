Fethiye'de HDP binasına saldıranlar ödül bekliyormuş!

Fethiye'de HDP İlçe Örgütü binasının açılışına engel olmak isteyen ve yaklaşık 3 gün süren ırkçı saldırıyı gerçekleştiren 116 kişinin yargılandığı dava görüldü. Duruşmada kendisini savunan saldırganlar, "Yargılanmayı değil ödül bekliyorduk" dedi.

Evrensel.net'in haberine göre, yerel seçim sürecinde, 9 Mart pazar günü, Fethiye'de HDP İlçe Örgütü binasının açılışını engellemek için yaklaşık 3 gün süren ırkçı saldırıda bulunan 116 kişi hakkında, "zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek", "suç işlemeye alenen tahrik", "mala zarar verme" suçlamaları ile açılan davanın ilk duruşması, Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davaya, haklarında dava açılan 116 kişiden 29'u ve avukatları katılırken, HDP adına ise avukatlar Zeynep Sedef Özdoğan, Arif Ali Cangı, Halil Dönmez, Özlem Saldıran, Deniz Yıldırım ve Vahap Kuzu duruşmaya katıldı.

'Bölgede terörist parti kuruluyormuş, engel olmak istedik'

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin okunması ile başlayan duruşmada, sanıklar sıra numarasına göre kendilerini savundu. Kendilerini savunmak için söz alan sanıkların tamamının, "Bölgemizde terörist partisi kuruluyormuş. Engel olmak istedik" ifadesi kullanmaları ve yaptıkları ile ödüllendirmeleri gerekirken yargılandıklarını ifade etmeleri dikkat çekti.

Olayları başlatan kişinin cezai ehliyeti var

Daha sonra söz alan HDP'nin avukatı Zeynep Sedef Özdoğan, HDP'nin bu olaylarda mağdur olduğunu, HDP Fethiye İlçe Örgütü'nün de davaya müdahil olmak istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, suçtan doğrudan zarar gördükleri için HDP'lilerin talebini kabul ederken, ÇHD'nin müdahil olma talebi suçtan doğrudan zarar görme durumu olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Duruşmada, ırkçı saldırının başlamasına neden olan sanıklardan Ferdi Süheyl Kaçar'ın ruh sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasının istendiği Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen ve cezai ehliyetinin tam olduğu noktasındaki yanıt da avukatların talebi üzerine dosyaya konuldu.

HDP'nin avukatlarını da dinleyen ve talepleri alan mahkeme heyeti, usulüne uygun çağrı yapılan ancak gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 24 Şubat 2015 tarihine erteledi.

Yapılan saldırı büyük bir suç

Davayı değerlendiren Avukat Arif Ali Cangı, yıllardır milliyetçilikle pompalanan ve küçük yaşta olan sanıkların yaptıkları saldırının büyük bir suç olduğunun altını çizerek, "Demokratik siyasete ve toplumsal barışa yönelik Fethiye saldırısı davasının takipçisi olunması gerekiyor" dedi.