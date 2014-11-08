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HDP binasındaki saldırıda, saldırgan kameralardan böyle saklanmış

Ankara'da HDP PM üyesi Ahmet Karataş'a düzenlenen bıçaklı saldırıda, sadırgan Emrah A'nın binaya girerken yüzünü kapattığı ortaya çıktı

08 Kasım 2014 00:20

Ankara'da 4 Kasım 2014 tarihinde HDP Genel Merkezi'nde, HDP Parti Meclisi Üyesi Ahmet Karataş'a yönelik bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan Emrah A.'nın binaya girerken yüzünü kapattığı ve saldırının ardından hızla binadan çıktığı yer alıyor.

Emrah A. isimli saldırganın HDP Genel Merkezi'nin bulunduğu binaya girerken güvenlik kameralarından tarafından görüntülenmemesi için yüzünü kapattığı görülüyor.

Asansör ile üst kata çıkan saldırgan Emrah A., Ahmet Karataş'ın bulunduğu odaya girdikten sonra yaklaşık 4 dakika sonra merdivenlerden iniyor. Binadan çıkışı sırasında binaya gelen bir kadın Emrah A.'nın kaçarken yaşadığı paniği fark ediyor.

 

'Bireysel değil, örgütlü bir saldırıdır'

 

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, "4 Kasım 2014 tarihinde Genel Merkezimiz de, Parti Meclisi üyemiz Ahmet Karataş'a yönelik vahşi bir saldırı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen saldırının mahiyetine baktığımızda ve soruşturma dosyası üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda, saldırının bireysel değil, örgütlü ve planlı olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

Beştaş, "Kamera görüntülerinden de tespit ettiğimiz verilere baktığımızda, saldırganın binayı tanıdığı, bina içerisindeki güvenlik kameralarının yerlerini bildiği açıkça görülmüştür. Bina güvenlik görevlisi, saldırganın binaya giriş sebebini sormuş olmasına rağmen, saldırganın soğukkanlı bir şekilde güvenlik görevlisine yanıt verdiği görülmüştür" diye konuştu.

 

Saldırgan: Siz kimin ülkesinde posta koyuyorsunuz?

 

Meral Danış Beştaş, "Saldırgan, Parti Meclisi üyemiz Ahmet Karataş parti içerisinde iken bina kapısını çalmış, ancak parti yöneticimiz durumdan emin olmadığı için saldırganı bir süre içeri almamıştır. Saldırgan tekrar parti çalışanımızla görüşme yaparak tuvaleti kullanma gerekçesiyle içeriye girmiş, tuvalete yönelmiştir.

Parti Meclis üyemiz Ahmet Karataş'ın salona geçtiğini gören saldırgan hızla salona yönelip arkadan boğazına bıçağı dayayarak, 'sizi yaşatmayacağız, siz kimin ülkesinde posta koyuyorsunuz' diyerek boğazını kesmiş, parti yöneticimizin kendini savunmasıyla boğuşma sırasında saldırgan bıçak darbeleriyle parti yöneticimizi öldürmeye çalışmıştır" dedi.

 

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