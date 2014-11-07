HDP: Saldırgan Genel Merkez binasını tanıyordu, kameraların yerini biliyordu

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Parti Meclisi üyesi Ahmet Karakaş'ın geçtiğimiz salı günü Genel Merkez binasında bıçaklı saldırıya uğramasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Saldırının organize olduğunu ve saldırganın BBP Alperen Ocaklarına üye olduğunu söyleyen Beştaş, “Kamera görüntülerinden de tespit ettiğimiz verilere baktığımızda, saldırganın binayı tanıdığı, bina içerisindeki güvenlik kameralarının yerlerini bildiği açıkça görülmüştür” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, “Saldırının mahiyetine baktığımızda ve soruşturma dosyası üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda, saldırının bireysel değil, örgütlü ve planlı olduğu ortaya çıkmıştır" diyen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, soruşturma dosyasına ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

Saldırgan olay günü sabahın erken saatlerinden itibaren partimiz Genel Merkezi’nin telefonunu aramıştır. Genel Merkez telefonu parti çalışanımıza yönlendirilmiş olduğu için, henüz partimiz açık olmamasına rağmen, saldırgan birkaç defa parti çalışanımızla telefon görüşmesi yapmıştır. Saldırgan, her telefon görüşmesinde, partinin ne zaman açılacağını ve yetkilinin ne zaman geleceğini sormuştur.

Saldırgan, Parti Meclisi üyemiz Ahmet Karataş parti içerisinde iken bina kapısını çalmış, ancak parti yöneticimiz durumdan emin olmadığı için saldırganı bir süre içeri almamıştır. Saldırgan tekrar parti çalışanımızla görüşme yaparak tuvaleti kullanma gerekçesiyle içeriye girmiş, tuvalete yönelmiştir. Parti Meclis üyemiz Ahmet Karataş’ın salona geçtiğini gören saldırgan hızla salona yönelip arkadan boğazına bıçağı dayayarak, “Sizi yaşatmayacağız, siz kimin ülkesinde posta koyuyorsunuz” diyerek boğazını kesmiş, parti yöneticimizin kendini savunmasıyla boğuşma sırasında saldırgan bıçak darbeleriyle parti yöneticimizi öldürmeye çalışmıştır.

Kamera görüntülerinden de tespit ettiğimiz verilere baktığımızda, saldırganın binayı tanıdığı, bina içerisindeki güvenlik kameralarının yerlerini bildiği açıkça görülmüştür. Bina güvenlik görevlisi, saldırganın binaya giriş sebebini sormuş olmasına rağmen, saldırganın soğukkanlı bir şekilde güvenlik görevlisine yanıt verdiği görülmüştür.

Soruşturma dosyası kapsamında sanığın beyanları ve elde edilen deliller incelendiğinde;

Saldırgan Emrah Akman’ın, abisinin evine varmasından 15-20 dakika sonra polislerin eve gittiği,

Saldırganın 2009 yılında BBP Alperen Ocaklarına kayıt yaptırdığı, Alanya’da Ocak Başkan Yardımcılığı ve ilçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı,

Saldırganın üzerinde 5301 numaralı basın üye tanıtım kartı bulunduğu,

4 Kasım 2014 tarihli saat 15.00’te tanzim edilen tutanakla, Mithatpaşa caddesi üzerinde bulunan ve saldırının gerçekleştiği Ahenk Apartmanı’nın girişini ve çevresini gösteren çevredeki işyerlerine ait kameraların ya bozuk olduğu ya da sadece binanın içini gösterdiği tespit edildiği, saldırının gerçekleştiği olay yerine yakın mobese kayıtlarının soruşturma dosyasına alınmadığı ve bu konuda herhangi bir değerlendirmede bulunulmadığı,

Soruşturma dosyasında bulunan görüntü kayıtlarının; sadece Ahenk Apt. Yönetiminin bina güvenlik kayıtlarının saat 09.00-10.00 arasında çekilen görüntüler olduğu,

Soruşturma dosyasında, saldırganın olay gününden çok önce 16 Ekim 2014 tarihinden itibaren parti Genel Merkezi’ni gözetlediği ve izlediği, Partimiz hakkında çok sayıda not ve bilginin saldırgan tarafından rapor altına alındığı,

Saldırganın çok sayıda keşif notunun bulunduğu, cebinde tinerle gelerek parti binasını yakmayı hedeflediği,

Saldırganın güvenlik görevlisi olduğu ve daha önce bir güvenlik firmasında çalıştığı tarafımızca tespit edilmiştir.