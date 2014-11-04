HDP Genel Merkezi'nde bıçaklı saldırı, 1 yaralı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nde yaşanan bıçaklı saldırıda HDP Ankara İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Karataş, boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Karataş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 1986 doğumlu ve Ankara nüfusuna kayıtlığı olduğunu açıkladı. E.A isimli saldırgan, Altındağ'da bir akrabasının evinde yakalandı.

Olay, sabah Mithatpaşa Caddesi 62 numarada bulunan HDP genel merkezinde gerçekleşti. Eşgali güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen bir kişi HDP genel merkezine geldi.

Ankara İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Karataş ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan saldırgan, elindeki bıçağı Karataş’ın boynuna sapladı. Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, saldırgan daha sonra hızla koşarak binadan ayrıldı. Ağır yaralanan HDP’li yönetici, ambülansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Karataş’ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada saldırı sonrası HDP genel merkezine çok sayıda polis geldi. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplamak için çalışma başlattı. Binanı girişine ise güvenlik şeridi çekildi. Bıçaklı saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Saldırgan 28 yaşında ve Ankara doğumlu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Genel Merkezi'ndeki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 1986 doğumlu ve Ankara nüfusuna kayıtlığı olduğunu açıkladı. E.A isimli saldırgan, Altındağ'da bir akrabasının evinde yakalandı.

HDP Genel Merkezi'ne gelerek HDP İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Karataş'ı 7 yerinden bıçaklayan saldırgan, Ankara Altındağ'da bir akrabasının evinde yakalandı. E.A isimli saldırgan Emniyet'teki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa'daki parti binası önünde Karataş'ı bıçakla yaraladığı iddia edilen E.A'yı, Altındağ'da akrabasının evinde yakalandı. Zanlı ifade için emniyete götürüldü. Zanlının Ankara nüfusuna kayıtlı ve 1986 doğumlu olduğu öğrenildi.

İki farklı açıklama

AA, "Saldırganın il dışından geldiği ve partide kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği" iddiasına yer verdi.

Al Jazeera'ye konuşan HDP'den bir yetkili ise saldırganın Karataş'a Erzurum'dan geldiğini ve görüşmek istediğini söylediğini anlattı.

Başbakan saldırıyı kınadı

Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Davutoğlu, "En güçlü ifadelerle saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırgan yakalandı ve suçunu itiraf etti" dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala da, saldırganın kısa sürede yakalandığına dikkat çekerek, saldırıyı kınadığını söyledi.